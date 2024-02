Valeria Solarino, chi è la compagna di Giovanni Veronesi/ “20 anni d’amore. Matrimonio? Da anziani”

Chi è Valeria Solarino, la compagna di Giovanni Veronesi

Valeria Solarino è la compagna di Giovanni Veronesi da ormai vent’anni. Una storia stabile e importante che l’attrice ha sempre vissuto nella più totale riservatezza. Classe 1979, Valeria Solarino è cresciuta a Torino, città in cui si diploma per poi continuare gli studi iscrivendosi alla facoltà di filosofia. Tuttavia, nel momento in cui si iscrive al primo corso di teatro, la Solarino capisce quale sarà la sua strada. «Io ho capito presto quale fosse il mio sogno e ho avuto la fortuna di una madre che mi ha incoraggiata. Studiavo filosofia, ma quando a 20 anni ho fatto il primo corso di teatro e ho capito che era quella la mia strada, lei mi ha semplicemente detto “fai quello che ti piace”», ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

L’attrice ha così festeggiato vent’anni di carriera, ma anche vent’anni d’amore con Giovanni Veronesi: “Non mi fanno effetto i 20 anni con Giovanni, perché nel nostro stare insieme non c’è alcuna costruzione, è uno stare “naturalmente” insieme, uno starsi accanto. Mi fanno più impressione i 20 anni di carriera: quelli professionali sono traguardi più difficili”, ha detto sempre a Oggi nel 2022.

Valeria Solarino e il segreto dell’amore con Giovanni Veronesi

Ad unire Giovanni Veronesi e Valeria Solarino è non solo l’amore, ma anche la passione per il cinema, ma qual è il segreto di un rapporto stabile e duraturo? «Quando penso agli anni trascorsi insieme mi sembrano tantissimi. Sono un pezzo di vita. Non lo so quale sia il segreto. Credo nell’anima gemella, forse non ne esiste solo una, magari ne abbiamo una per ogni Paese. Credo nel fatto che ci si riconosca quando si incontra la persona giusta. Il segreto è tutto qui: riconoscere l’uomo o la donna che fa per te. Lo senti: è una specie di colpo di fulmine che però travalica l’aspetto estetico. Si può essere colpiti da un bel ragazzo o da una bella ragazza, ma quello che conta poi è l’alchimia che si scatena», ha raccontato nel 2015 a Vanity Fair.

E sul matrimonio, l’attrice ha detto: «Vorrei che le nostre mani continuassero ad unirsi anche da vecchi. Mi piace l’idea, e credo che quello sia l’amore per la vita, l’amore vero. Infatti dico sempre che mi sposerò da anziana. Sono convinta che sarà molto più romantico»











