Valeria Solarino, compagna di Giovanni Veronesi/ Da Rocco Schiavone 3 a Maledetti amici miei

Chi è Valeria Solarino compagna di Giovanni Veronesi?

Valeria Solarino è appena entrata a far parte del mondo di Rocco Schiavone 3 e possiamo ammirarla da inizio mese nei panni di Sandra Bucellato, una giornalista che riesce ad infastidire persino il protagonista a causa delle sue domande piuttosto scomode. “Ho voluto fortemente prendervi parte perché ritengo sia una delle cose più belle che ci sono in questo momento in televisione“, dice a Blogo. L’attrice infatti ha rivolto spesso lo sguardo verso cinema e teatro, ma crede che esista anche una televisione di alta qualità. Nei giorni scorsi invece ha dato il via al ciclo di incontro Italian Beauty Stories in occasione del Milano Film Festival, mentre questa sera, giovedì 10 ottobre 2019, la troveremo come super ospite di Maledetti amici miei, in onda su Rai 2. In questa nuova occasione, l’artista leggerà un testo sull’amicizia scritto da Edoardo Nesi, carico di emozioni e creato proprio per lo spettacolo. In base alle anticipazioni, il suo intervento avverrà alla fine della serata. Con Giovanni Veronesi poi è di casa, visto che i due sono legati da un rapporto profondo. “Dice sempre ciò che pensa e un difetto lo trova sempre”, ha dichiarato al settimanale Grazia parlando del compagno. “I suoi appunti sono sempre giusti, anche se lì per lì mi feriscono“, ha aggiunto.

Valeria Solarino, non si parla di matrimonio con Giovanni Veronesi ma…

Valeria Solarino non crede di avere una vita perfetta, ma di certo è serena. Il merito è anche del compagno Giovanni Veronesi: non si parla di matrimonio in arrivo, ma di una famiglia già comunque formata. All’orizzonte a quanto pare non ci saranno nemmeno figli, dato che la coppia si sente già felice. “Mettiamola così: ho cinque nipoti talmente belli che, essendo io competitiva, i miei figli non potrebbero eguagliarli. Non ho una vita perfetta, ma è una vita serena e bella perché io e Giovanni ci siamo trovati”, ha dichiarato a Grazia. I due si divertono molto e pensano già al futuro insieme, invecchiati e mano nella mano. Proprio come i nonni dell’attrice, un faro di affetto intramontabile. “Siamo cresciuti fianco a fianco“, aggiunge, “quando ci siamo messi insieme avevo 25 anni”. In questi giorni invece le emozioni hanno travolto la Solarino, per via del suo debutto in Rocco Schiavone 3. “Manca poco e da fan della serie ora mi ci ritrovo dentro. Che roba strana! Mi sa che sono proprio felice“, scrive su Instagram in uno degli ultimi post. Anzi sembra proprio che il vortice di sentimenti sia stato così devastante da averle tolto anche il sonno, come ci svela in un post successivo: “Non riuscivo a dormire dalla felicità e dall’ansia anche, certo. Inclino la testa così si vede di meno che non ho dormito“. Clicca qui per guardare il post di Valeria Solarino .

© RIPRODUZIONE RISERVATA