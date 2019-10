Valeria Solarino è Sandra Buccellato/ Giornalista “scomoda” ma… (Rocco Schiavone 3)

Valeria Solarino è la vera new entry nella nuova stagione di Rocco Schiavone 3, in partenza oggi 2 ottobre sulla seconda rete Rai. La serie con Marco Giallini, ha affascinato da sempre la Solarino per la sua “spregiudicatezza” e anche il suo personaggio lo ha descritto come piuttosto “scomodo”. La Solarino in Rocco Schiavone 3 sarà la giornalista Sandra Buccellato. E’ la stessa attrice, in una intervista rilasciata a Vanity Fair alla vigilia del suo esordio di stasera su Raidue a raccontarci qualcosa di più del suo personaggio che, ovviamente, non mancherà di avere punti in comune proprio con il vicequestore più irriverente e scorretto del piccolo schermo, in questa stagione ancora più tormentato e solitario. Sandra Buccellato sarà “un personaggio scomodo che all’inizio lo metterà un po’ in crisi”, spiega la new entry, “ma poi i due si avvicineranno perché hanno dei tratti profondi in comune”. In realtà, la giornalista porterà “una brezza di romanticismo” e non è detto che per Schiavone non rappresenti l’antidoto contro il fantasma della moglie Marina e tutta la tristezza che lo pervade.

VALERIA SOLARINO È SANDRA BUCCELLATO IN ROCCO SCHIAVONE 3

Valeria Solarino si è detta una fan sfegatata di Rocco Schiavone: “Adoro tutto della serie: Marco è perfetto, poche volte è stato così azzeccato il connubio tra attore e personaggio; mi piace il linguaggio: credo che questo poliziotto sia molto più vicino alla realtà di molti commissari che abbiamo visto in tv”, ha commentato. La Solarino ha approfondito il suo personaggio anche in una intervista ai microfoni di TvBlog: “Sandra Buccellato è una giornalista la cui presenza è già stata annunciata come una presenza scomoda. Come tutti i giornalisti vuole andarci a vedere chiaro nelle cose e fa quelle domande e pone questioni non gradite soprattutto a Rocco Schiavone”. Eppure, ha dichiarato, sono tanti i lati in comune tra i due personaggi e il loro rapporto, nato inizialmente come qualcosa di problematico, poco alla volta diventerà sempre più morbido e meno conflittuale. L’attrice ha confermato quindi il suo amore da sempre per la serie ed il grande entusiasmo nell’essere entrata anche lei in questa famiglia, giudicando la stessa “un prodotto particolare, di grande qualità”.

