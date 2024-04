Valeria Tedeschi, chi è la sorella di Carla Bruni/ L’accusa: “L’alcol? Mi ha rappresentata come un’ubriacona”

Valeria Tedeschi, la sorella di Carla Bruni: chi è l’attrice, sceneggiatrice e regista italiana che ha conquistato il grande schermo

L’attrice e regista Valeria Tedeschi è la sorella della top model Carla Bruni. Oltre alle sue capacità innegabili dietro la macchina da presa, Valeria Tedeschi è anche un’affermatissima attrice. E’ una personalità molto apprezzata nel mondo del cinema, dove si è ritagliata uno spazio importante. Torinese di origine, la madre Marina Borini è pianista e attrice, il padre Alberto Bruni Tedeschi, è compositore musicale.

TE LO AVEVO DETTO/ Il film dove il caldo lascia più di un segno

Valeria Tedeschi è molto legata alla sorella e top model degli anni ’90, Carla Bruni. Con la moglie dell’ex presidente francese Sarkozy, l’abbiamo vista alla sfilata Haute Couture 2023 di Giorgio Armani a Parigi. Proprio a Parigi, quando Valeria Tedeschi era ancora giovanissima, si trasferì nella capitale francese per frequentare la scuola di teatro Ècole des Amandiers. Durante questo periodo incontrerà l’attore e regista Patrice Chereau che la vorrà nel suo film “Hotel de France”.

LES AMANDIERS/ Il film che mostra il vero talento di Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Tedeschi: la carriera, i premi e quel legame autentico con il suo passato: “Dico grazie alla mia Barbara perché…”

Dunque, la carriera di attrice di Valeria Tedeschi inizierà così. Presto arriverà il Premio Cèsar per “Le persone normali non hanno niente di eccezionale”, poi il David di Donatello come miglior attrice protagonista per le due pellicole di Mimmo Calopresti “La seconda volta” (1996) e “La parola amore esite” (1998) e altri due David di Donatello per i film del regista italiano Paolo Virzì, con “Il capitale umano” (2014) e “La pazza gioia” (2017).

LES AMANDIERS/ Il film che mostra il vero talento di Valeria Bruni Tedeschi

Bellissimo e meritevole di nota il discorso di ringraziamento ai David proprio per il film la “Pazza Gioia” dove esordì con una risata autentica, sforando i tempi e spendendo parole al miele per l’amica Barbara che il primo giorno di scuola le diede la focaccia “facendomi sentire magicamente non più sola”.

L’amarezza di Carla Bruni per la sorella Valeria Tedeschi

Non sono mancati scontri tra Carla Bruni e sua sorella Valeria Bruni Tedeschi, e a confermarlo è stata proprio l’ex modella, attrice e cantante nel corso dell’intervista rilasciata a Belve. “Fa solo film ispirati alla mia famiglia, ho detto: ‘Basta’”, ha spiegato Carla Bruni, ammettendo di non aver apprezzato come la sorella attrice e regista l’ha rappresentata al cinema nel 2018 con I villeggianti.

“Anche perché poi prende la meravigliosa Valeria Golino, che dovrebbe fare il ruolo della sorella minore, che sarei io… non è sempre facile vedersi… non rappresentati, utilizzati. Non è la stessa cosa. Questa donna messa in scena da Golino è una ubriacona. Mi ha perturbato perché effettivamente potrei esserlo. Questa è una mia grande fragilità, perché spianarla così”, ha spiegato infatti la Bruni, ammettendo che questa fragilità nasce proprio dalla reale difficile rapporto con l’alcol. (Aggiornamento di Anna Montesano)











© RIPRODUZIONE RISERVATA