ENRICO MARIA SALERNO E VALERIA VALERI/ La figlia Chiara: “Da piccola mi sentivo sola, ero illegittima…”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Chiara Valeri racconta la sua infanzia non proprio semplice, fatta a tratti di solitudine dovuta anche alla frequente assenza dei miei genitori: gli attori Valeria Valeri ed Enrico Maria Salerno. “La mattina quando andavo a scuola? Facevo tutto da me, sceglievo se andare, se avevo la febbre, come vestirmi…” ha rivelato l’attrice su Rai1.

Chiara Salerno era la figlia illegittima di Enrico Maria Salerno, che aveva già un’altra famiglia: “Mio padre aveva una grande considerazione della famiglia, tant’è che ne aveva due. – scherza, poi con tono serio – Lui ci teneva tanto, il rigore, gli orari… Però la parola che caratterizza quegli anni è sola”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Valeria Valeri: l’attrice madre di Chiara Salerno

Chiara Salerno, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è la figlia degli attori Valeria Valeri ed Enrico Maria Salerno. Nata l’8 dicembre del 1921, Valeria Tulli – questo il suo nome all’anagrafe – a 22 anni vinse un concorso per annunciatrice radiofonica, ma rinunciò per dedicarsi completamente al teatro. Nel 1958 entra a far parte della Compagnia Attori Associati, dove conosce Enrico Maria Salerno, con cui intraprese una relazione.

Con Salerno instaurò un sodalizio artistico e affettivo tra i più importanti della storia del nostro spettacolo. I due attori ebbero una figlia, Chiara, ma non si sposarono mai. Valeria Valeri ha ottenuto i più grandi successi in televisine: prima come mamma di Gian Burrasca per la regia di Lina Wertmuller nel 1964 e poi nella Famiglia Benvenuti, diretta da Giannetti. L’attrice è morta il 10 giugno 2019 a 97 anni.

Enrico Maria Salerno: la carriera dell’attore

Enrico Maria Salerno era nato a Milano il 18 settembre 1926. Figlio di Antonino Salerno, un avvocato originario di Erice (in provincia di Trapani) e di Milka Storff, una violinista jugoslava. Aveva tre fratelli, che perseguirono carriere artistiche: Titta (pittore e critico d’arte), Ferdinando (cantautore) e Vittorio (cineasta). Nel cinema, dopo una serie di ruoli minori, si fece notare nel ruolo del farmacista reso invalido dalla sifilide in “La lunga notte del ’43”, esordio alla regia di Florestano Vancini, del 1960. Ha recitato anche in “Le stagioni del nostro amore, “L’estate, “Un prete scomodo” e “La polizia ringrazia” di Steno. Si è sposato due volte. La prima con Fioretta Pierella, dalla quale ha avuto quattro figli: Giambattista, Eduardo, Petruccio e Nicola. La seconda con l’attrice Laura Andreini, con cui ha vissuto gli ultimi dodici anni della sua vita. Enrico Maria Salerno è morto il 28 febbraio del 1994 al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore ai polmoni, all’età di 67 anni.

