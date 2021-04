Valeria Vedovatti, fidanzata Jody Cecchetto/ Chi è? Youtuber da 400mila seguaci

Valeria Vedovatti è la fidanzata di Jody Cecchetto, ma anche una influencer e youtuber di successo. Sono ben 400 mila le persone che seguono la giovanissima influencer che si è fatta notare grazie anche al premio Nuova star preferita durante gli ultimi Kids’ Choice Awards. Un successo strepitoso quello di Valeria che ha conquistato il pubblico dei giovanissimi grazie alla sua simpatia e al suo essere diretta e spontanea. “Buonsalve” è il suo saluto che tanto fa divertire i fan che la seguono numerosissimi su tutte le piattaforme online: da Instagram dove supera i 500mila followers fino a Tik Tok.

Ma chi è davvero Valeria Vedovatti? Classe 2003, Valeria è nata e vive in Svizzera e ha diverso soprannomi tra cui “Vale”, “Brooly”, “La Cruissy”. Nel 2017 debutta sul web su YouTube col suo canale a soli quattordici anni. Il suo obiettivo è semplicissimo: raccontare la sua vita da ragazza adolescente. A raccontarlo è stata proprio la giovanissima: “ho aperto questo canale per condividere con voi disagi (perché non mancano mai) e momenti belli della mia vita! Faccio video per passione, perché mi rende felice, con l’obbiettivo di strappare un sorriso a qualcuno”.

Valeria Vedovatti e l’amore per Jody Cecchetto

Valeria Vedovatti si è fatta conoscere anche per essere la fidanzata di Jody Cecchetto, il figlio di Claudio Cecchetto. Una storia d’amore che ha fatto storcere il naso a parecchie persone sul web che hanno scritto frasi del tipo: “lui vuole solo fama”, “e poi mamma quanto è brutto”, “é’ il figlio di Cecchetto, direi che è abbastanza famoso”, “la gente non smette mai di voler fama o soldi”. In sua difesa è intervenuta proprio la giovanissima influencer che ha replicato a tutti scrivendo: “odio fare drama o contenuti negativi sul mio profilo, lo sapete. Ma un conto è esprimere il proprio parere, un conto è dire cavolate senza senso. Pensatevi bene prima di parlare, se non sapete le cose come stanno. Io sono tranquilla, perché so che la nostra è una relazione vera e sincera, ma sappiate che le parole hanno un peso”. Non solo, la Vedovatti ha aggiunto: “io sono scioccata, ma come fate a parlare così di gente che non conoscete. Se non vi piacciamo è un conto, ma questo non vi permette di parlare così”. Che dire: se non è amore questo?

