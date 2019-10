Valeria Vedovatti/ Youtuber fa tornare di moda il fotoromanzo: “Ero un po’ scettica…”

Valeria Vedovatti ha appena 16 anni ma più di 500mila follower. Youtuber di “professione”, ha pubblicato il primo libro dal titolo “Come stai?”, un romanzo in chiave “vecchio stile” in una epoca altamente tecnologica come questa. L’idea è risultata buona in quanto, ha debuttato nella classifica dei libri più venduti della settimana, subito dopo Giulia De Lellis e Stephen King. “Ci sono tanti cambiamenti nella mia vita, e a tratti sono pure spaesata. Alle medie mi prendevano in giro, ma poi… Mi sono trasferita a Milano, dalla Svizzera, e ho cambiato scuola. È un po’ tutto nuovo. In più c’è il tour”, racconta intervistata su Spy. Tra la classifica dei libri più venduti e riempire Piazza Duomo, non ha dubbi sulla cosa che le ha dato più soddisfazione: “Beh, Piazza Duomo. Una classifica è importante, ma vedere così tante persone che sono venute lì fisicamente per me è tutta un’altra cosa. Non avevo mai fatto eventi con i miei “fan” e non sapevo proprio cosa aspettarmi. Quando ho sentito acclamare il mio nome ho iniziato a tremare”.

Valeria Vedovatti pubblica il suo primo libro

Valeria Vedovatti poi, prova a spiegare il suo “lavoro” online, specie alle persone più adulte: “Condivido le mie giornate e i miei pensieri con altre persone con cui ho instaurato un rapporto di amicizia. Non tutti i contenuti online sono negativi, anzi possono essere d’esempio per tanti coetanei. La mia speranza è proprio quella di poter essere di aiuto a qualcuno attraverso le mie esperienze”. La YouTuber ha fatto tornare di moda il fotoromanzo, categoria commerciale che aveva vissuto il suo massimo splendore tra gli anni ’60 e ’70. “Come mai ho scelto questa chiave di racconto? Quando mi è stato proposto di fare un libro ero un po’ scettica. Non volevo pubblicare una roba scontata, come fatto tutti. Non sapevo cosa fossero i fotoromanzi, erano di moda quando mia madre era piccola. Ne ho sfogliato qualcuno dell’epoca, ma questo è diverso. Racconta la storia di Gioia, che trascorre il periodo dell’adolescenza tra emozioni contrastanti e turbamenti”.

