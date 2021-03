Valerian e la Città dei mille pianeti/ Su Rai 2 il film di Luc Besson (5 marzo)

Questa sera, venerdì 5 marzo, alle ore 21:20 andrà in onda su Rai 2 il film “Valerian e la città dei mille pianeti”. Si tratta di una pellicola di fantascienza che ha debuttato nei cinema internazionali durante l’anno 2017. Il regista di questo film è Luc Besson che ha scritto anche la sceneggiatura, ispirata al basato sul fumetto francese “Valérian et Laureline”. Nel cast sono presenti diversi attori che sono molto noti nella Hollywood odierna come Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Kris Wu, Rutger Hauer e Mathieu Kassovitz. Le musiche del film sono state curate da Alexander Desplat mentre la fotografia è stata messa a punto da Thierry Arbogast, storico collaboratore di Besson.

Valerian e la città dei mille pianeti, la trama del film

Nel futuro. L’umanità ha espanso i propri confini ed ora è entrata in contatto con razze aliene diverse. Gli agenti speciali operativi Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono incaricati dal governo dei territori umani di mantenere l’ordine nel vasto universo, fino ai confini della galassia. La loro missione li conduce alle porte della città di Alpha, una metropoli in continua espansione, dove esemplari di specie diverse vivono in un regime pacifico. Ma qualcuno sta tentando innescare il crollo dell’intero sistema.

Il comandante delle forze umane (Clive Owen) concede ai due agenti meno di dieci ore di tempo per individuare ed estirpare l’origine della minaccia. Intanto Valerian, famoso dongiovanni spaziale, cerca in tutti i modi di corteggiare la sua compagna di squadra.



