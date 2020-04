Valerian e la città dei mille pianeti/ Video, su Rai 2 il film di Luc Besson

Valerian e la città dei mille pianeti va in onda oggi, sabato 11 aprile, a partire dalle ore 21.05 su Rai 2. Il film è stato realizzato in Francia nel 2017 e tratto dal fumetto francese Valerian, scritto da Pierre Christin e disegnato da Jean-Claude Mézières. Il lavoro è stato prodotto da Stxfilms, Europacorp, Valérian SAS e TF1 Films Production, con la distribuzione in Italia di 01 Distribution, il montaggio di Julien Rey, le musiche di Alexandre Desplat e i costumi di Olivier Bériot. Della produzione, della sceneggiatura e della regia se n’è occupato Luc Besson, che nella sua carriera ha diretto titoli del calibro di Le Dernier Combat, Nikita, Léon, Il quinto elemento e Cose nostre – Malavita. Protagonista della pellicola è l’interprete statunitense Dane DeHaan, che ha ricevuto una nomination ai BAFTA per Giovani ribelli – Kill Your Darlings e si è fatto notare anche in Lincoln, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro e The Kid. Viene affiancato dalla star britannica Cara Delevingne, apprezzata per Anna Karenina, Città di carta e Suicide Squad. Il cast viene completato da Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke ed Herbie Hancock.

Valerian e la città dei mille pianeti, la trama del film

La trama di Valerian e la città dei mille pianeti è ambientata in uno scenario altamente futuristico, nel quale l’umanità ha esplorato lo spazio in maniera accurata. Tutto inizia nel 2710, quando in un pianeta alternativo particolari umanoidi, i Pearls, vivono tranquilli fino a quando il loro pianeta non viene disintegrato da un asteroide. Trent’anni dopo, il governo dei territori umani guidato dal Maggiore Valerian e dal Sergente Laurelin deve salvaguardare l’universo. Si recano presso l’infinito Gran Mercato per trovare un oggetto prezioso, quindi vanno presso l’immenso pianeta Alfa e devono evitare la sua distruzione, dovuta ad un alto tasso di radioattività. L’obiettivo ora diventa quello di proteggere la propria specie dalla ribellione dei Pearls, il cui mistero si è infittito. Una volta giunti presso l’area colpita dalle radiazioni, si rendono conto che in realtà è respirabile e contiene i pochi Pearls sopravvissuti. Alla fine, il Comandante nemico viene rinchiuso in carcere per i suoi crimini contro l’universo e Valerian e Laureline si sposano.

Video, il trailer di Valerian e la città dei mille pianeti

