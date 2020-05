Valerian e la città dei Mille pianeti/ Video, su Rai 4 il film con Ethan Hawke

Pubblicità

Valerian e la città dei Mille pianeti va in onda oggi, martedì 19 maggio, a partire dalle ore 21:20 su Rai 4. Una pellicola che è stata realizzata nel 2017 in Francia da diverse case cinematografiche e la cui distribuzione in Italia Ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia porta la firma di Luc Besson con soggetto tratto dal fumetto ideato è scritto da Pierre Christin e Jean Claude Meziers mentre la sceneggiatura ha visto sempre la firma del regista francese. Il montaggio è stato realizzato da Julien Rey, le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexandre Desplat ed i costumi sono di Olivier Beriot. Nel cast sono presenti Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Sam Spruell e Kris Wu.

Pubblicità

Valerian e la città dei Mille pianeti, la trama del film

Ecco la trama di Valerian e la città dei Mille pianeti. La stazione spaziale internazionale con il passare degli anni è diventata sempre più grande e capace di gestire ogni genere di problematica. In particolare, è diventata un vero e proprio luogo di incontro tra gli esseri umani e le altre forme aliene che vivono nell’universo. Inoltre la stazione ad un certo punto essendo troppo grande per muoversi sull’orbita terrestre, decide di lasciarla ed intraprendere un viaggio alla scoperta di altri mondi come nel caso di quello dei Pearls dove però porteranno soltanto drammi e uccisioni. Tutte le razze umane o che perlomeno sono assimilabili per quanto riguarda le caratteristiche genetiche, decidono di creare una forza militare che possa avere quale principale obiettivo quello di mantenere l’equilibrio in tutti i mondi per evitare nuovamente che il dolore e le tragedie possano diffondersi.

Pubblicità

In ragione di ciò, un famoso maggiore di nome Valerian ed il sergente Laurelin, vengono inviati su un pianeta del tutto simile alla Terra per dare supporto alla popolazione locale costretta a fare i conti con un’inquietante e pericolosa minaccia. I due saranno mandati sul pianeta dal proprio comandante il quale ordina loro di occuparsi della vicenda e di risolverla soprattutto al massimo in 10 ore. I due combattenti dovranno quindi fare i conti con poteri molto più forti dei loro e soprattutto anche con una relazione in essere tra di loro. Infatti Valerian, che è molto famoso per le sue qualità di Don Giovanni, si è praticamente innamorato della sua collega ed anzi vorrebbe che lei potesse essere la donna con cui vivere il resto della propria vita. Questo loro sentimento potrebbe rappresentare un ulteriore problema per la missione anche se troveranno il modo di riuscire a contrastare in maniera efficace la minaccia che non permette al popolo locale di poter vivere in maniera tranquilla e felice.

Video, il trailer di Valerian e la città dei Mille pianeti





© RIPRODUZIONE RISERVATA