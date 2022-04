Valerica Rujan, mamma Blind/ “Butta fango sulla famiglia. Non mi vede da un anno…”

Valerica Rujan, la mamma di Blind, parla del figlio e del rapporto che ha con lui svelando di non vederlo e sentirlo da un anno. Negli scorsi giorni, è rimbalzata la notizia della decisione della signora Rujian di chiedere un aiuto economico al figlio per il mantenimento del figlio più piccolo di 15 anni. Sull’Isola dei Famosi 2022 di cui è un concorrente, Blind ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla propria famiglia a cui, oggi, la signora Valerica ha deciso di rispondere in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del portale Donna Pop.

“Sento e leggo delle dichiarazioni di mio figlio totalmente errate. Sta buttando fango su tutta la sua famiglia per i propri interessi. Se vuole mettersi a nudo deve dire la verità. Non capisco dove si trova quel senso di protezione nei miei confronti, se non mi vede e non mi sente da un anno. Suo fratello di 15 anni non lo vede da agosto. Una delle sorelle anche. L’altra, di cui parla sempre, sono anni che non la sente. Da due anni ha abbandonato il suo cane a casa mia, senza pensare alle spese e all’impegno che comporta un pitbull“, ha dichiarato la signora a Donna Pop.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Donna Pop, la signora Valerica Rujan ha anche commentato il libro scritto da Blind dal titolo “Cicatrici” in cui ha raccontato dettagli della sua vita. Secondo quanto dichiarato dalla mamma, tuttavia, pare che la parte a lei dedicata non corrisponda alla realtà. “Ha scritto un libro dove ha raccontato solo bugie su di me“, ha detto la signora spiegando come, spesso, a casa ci fossero tanti amici del figlio. “Non gli è mai mancato nulla”, ha aggiunto.

La signora, inoltre, ha spiegato di soffrire per il modo in cui Blind descrive la famiglia e svela di avergli chiesto di aiutarla economicamente, ricevendo un rifiuto per poter mantenere il figlio più piccolo. “Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in tre: io, suo fratello e il suo cane. Sono stata costretta a chiamarlo in tribunale“, ha cncluso ai microfoni di Donna Pop.













