Valerica Rujan, mamma Blind: “Mi chiamava handicappata”/ “Ho porte spaccate da lui…”

Mentre Blind continua l’avventura sull’Isola dei Famosi 2022, la mamma, la signora Valerica Rujan, la mamma del rapper, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Donna Pop, ha svelato nuovi dettagli sul rapporto con il figlio. Oltre ad aver spiegato il motivo per cui ha deciso di portare il figlio in tribunale per chiedergli un aiuto economico, la signora Valerica Rujan ha raccontato la sua verità sulla vita in casa durante gli anni in cui Blind viveva con lei.

Secondo la signora, Blind non avrebbe raccontato totalmente la verità sulla famiglia. “Ha scritto un libro dove ha raccontato solo bugie su di me”, ha raccontato la mamma del concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. “Dovrebbe dire che ho tutte le porte spaccate da lui, mi diceva «handicappata down»”, ha aggiunto la mamma di Blind ai microfoni di Donna Pop.

Valerica Rujan, mamma Blind: nuovi retroscena sul loro rapporto

Valerica Rujan ha, inoltre, raccontato di non vedere e sentire il figlio da un anno. La donna, inoltre, ha svelato di aver tentato di riallacciare i rapporti con Blind scrivendo anche a C’è posta per te di Maria De Filippi. “Io ho chiamato anche C’è posta per te, volevo poter parlare con lui visto che non risponde a nessun mio messaggio“, ha raccontato la donna.

Secondo la signora Rujan, inoltre, pare che Blind continui ad avere dei rapporti con il padre. “Non è vero che si sente poco con il padre. Si fanno i viaggi insieme alla famiglia di lei e ovviamente con la ragazza. Sembra la famiglia del Mulino Bianco. Tutti vanno d’amore e d’accordo“, ha raccontato a Donna Pop. Blind replicherà a tali dichiarazioni?

