Valerie Bertinelli e Wolfang Van Halen, ex moglie e figlio Eddie/ “Ti cercherò…”

Valerie Bertinelli e Wolfang Van Halen, ex moglie e figlio di Eddie Van Halen, sono stati i grandi amori del leggendario chitarrista, morto a 65 anni dopo aver combattuto contro un tumore alla gola per 20 anni. Valeria ed Eddie si erano incontrati ad un concerto dei Van Halen nell’agosto del 1988 convolando a nozze l’aprile successivo. Un grande amore coronato dalla nascita dell’unico figlio Wolfang. Dopo quattro anni di separazione, però, il matrimonio dell’attrice e di Eddie Van Halen è finito nel 2005 quando la Bertinelli ha chiesto il divorzio. Il loro, tuttavia, è stato un grande amore che ha accompagnerà per sempre Valerie come ha dichiarato lei stessa in un messaggio struggente su Instagram. L’attrice, infatti, nel dare l’addio all’ex marito, ha condiviso una foto di un momento felice vissuto insieme al loro figlio scrivendo delle parole piene d’amore.

Valerie Bertinelli e Wolfang Van Halen: struggente addio a Eddie Van Halen

Valerie Bertinelli ha ricordato l’ex marito Eddie Van Halen con un messaggio struggente pubblicato sui suoi profili social. «Quarant’anni fa ti ho incontrato e la mia vita è cambiata per sempre. Mi hai donato Wolfang, nostro figlio, la vera luce della mia vita», ha scritto l’ex moglie del musicista. La Bertinelli, inoltre, ha ricordato il sorriso che il chitarrista non ha mai perso anche nei momenti più difficili. «Nonostante tutti i durissimi trattamenti che hai subito per curare il cancro ai polmoni, non hai mai perso il tuo spirito straordinario e il tuo sorriso sbarazzino». Infine, si dice grata per aver avuto la possibilità di stargli vicino nei momenti più difficili. «Sono così grata che, insieme a Wolfie, abbiamo potuto stare con te fino ai tuoi ultimi momenti. Amore mio, ti cercherò anche nella mia prossima vita», ha concluso.





