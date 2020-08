Valerie Loureda massacra l’avversaria: poi il balletto sensuale/ La lottatrice…

Lottatrice di arti marziali in grado di stendere l’avversaria con una serie micidiale di pugni, ma anche una giovane donna sexy, sensuale che non rinuncia alla propria femminilità. E’ questo il messaggio che Valerie Loureda, lottatrice di arti marziali, ha voluto lanciare al mondo lasciandosi andare ad un sexy balletto sul ring dopo aver vinto un match. Come fa sapere Dagospia tutto è accaduto serata di arti marziali miste Bellator 243 in Connecticut dove Valeria Loureda ha battuto Tara Graff, che è stata eliminata al secondo turno. Un match spietato che, tuttavia, è passato in secondo piano di fronte al balletto improvvisato della Loureda che, al settimo cielo per la vittoria, si è lasciata andare ad una serie di mosse sensuali sotto lo sguardo dell’arbitro.

Valerie Loureda, il video del sexy balletto sul ring

Felice del risultato sportivo raggiunto, dopo aver tirato fuori la parte più “selvaggia” del proprio carattere massacrando di botte l’avversaria, Valerie Loureda ha regalato a tutti un balletto super sensuale pubblicando poi il video sul suo seguitissimo profilo Instagram e collezionando quasi 800mila visualizzazioni. “3-0! Metti i tacchi, metti le ciglia, esercitati duramente al mattino, fai i tuoi Tik Tok e non lasciare che nessuno ti dica cosa puoi o non puoi essere. Baci”, ha scritto rispondendo alle critiche ricevute per aver scelto di sposare anche il campo della moda. Anche in questo caso, però, non sono mancate le critiche come quella della collega Macy Chiasson: “Siamo qui per combattere o per i fan maschi e lo spogliarello? Stai trasmettendo il messaggio sbagliato alle persone che guardano questo sport”.





