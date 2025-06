Elegante e raffinata, Valerie Mahaffey riusciva a dare spessore anche a ruoli secondari. Ma la sua arte si interrompe: l’attrice americana è morta all’età di 71 anni, a Los Angeles. Il decesso risale al 30 maggio, ma la notizia è stata data solo nelle scorse ore dall’addetto stampa Jillian Roscoe.

«Ho perso l’amore della mia vita e l’America ha perso una delle sue attrici più affettuose. Ci mancherà», ha dichiarato il marito, Joseph Kell, anche lui attore, ai microfoni di Variety. Il marito ha spiegato che l’attrice – nota per i suoi ruoli in Northern Exposure, Desperate Housewives e Young Sheldon – era malata di cancro.

«Una delle nostre stelle più brillanti ci è stata rubata ieri. Un talento e un essere umano così straordinario», è il saluto che le ha voluto dedicare sui social media Michelle Pfeiffer, che ha recitato al fianco di Valerie Mahaffey in French Exit. Invece, Rob Morrow, co-protagonista in Northern Exposure, ha scritto sui social un messaggio in cui ha definito la collega «una ventata di aria fresca, gioia e risate» nel ruolo di Eve nella serie. «Tutti l’adoravamo», ha dichiarato.

GLI INIZI E LA CARRIERA DI VALERIE MAHAFFEY

Valerie Mahaffey ha costruito una carriera solida e riconoscibile, grazie a interpretazioni di personaggi fuori dagli schemi. Ha conquistato un Emmy nel 1992 per il ruolo di Eve, l’ipocondriaca di Northern Exposure, ambientata in una cittadina immaginaria dell’Alaska e trasmessa dal 1990 al 1995. Nel 2020 è tornata sotto i riflettori con French Exit di Azazel Jacobs, dove il suo personaggio, Madame Reynard, le è valso una candidatura agli Independent Spirit Awards.

Nello stesso periodo è stata tra i volti principali di Big Sky, il crime drama firmato David E. Kelley in onda su ABC dal 2020 al 2021. Su Netflix, il pubblico l’ha ritrovata nei panni della carismatica Lorna Harding in Dead to Me, accanto a Christina Applegate.

Nata in Indonesia nel 1953, vi è cresciuta fino agli 11 anni, poi si è trasferita negli Stati Uniti. Ha studiato in Texas e ha intrapreso la sua carriera di attrice a New York, iniziando dal teatro. In seguito si è fatta conoscere per numerose partecipazioni in serie come Glee, Grey’s Anatomy e The Mindy Project.