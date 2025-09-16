Temptation Island 2025, Valerio accusa la fidanzata Sarah dopo la fine del programma: "Scambiava dei messaggi e rivedeva i suoi ex..."
La confessione inaspettata di Valerio dopo Temptation Island 2025: “Non mi fido più di Sarah…”
Valerio di Temptation Island 2025 ha mandato in confusione persino Filippo Bisciglia dopo il suo percorso sentimentale a dir poco tortuoso. Nello speciale di questa sera, il ragazzo fa il punto della situazione e condivide le sue riflessioni. “Ho avuto dei ripensamenti su Ary e ho deciso di interrompere il rapporto con lei, perché ho visto degli atteggiamenti di Sarah che mi hanno riavvicinato a lei. Abbiamo conversato molto e a noi la conversazione è sempre mancata. Con questi confronti sono emerse altre dinamiche che non conoscevo…”, spiega sibillino il fidanzato a Temptation Island.
“Non mi fido di lei, anche se mi ha rassicurato dicendo che ha un sentimento forte per me”, continua Valerio. “Se guardo i cinque anni di relazione sono stati tanti gli errori…”, l’affondo del fidanzato.
Valerio confuso lascia Sarah per Ary, poi cambia idea altre due volte: “Ho scoperto delle cose…”
Secondo il ragazzo, Sarah non aveva una condotta inappuntabile come fidanzata. Valerio, infatti, avrebbe fatto delle scoperte molto amare. “Si rivedeva con gli ex, scambiava messaggi e poi anche nel programma ho scoperto altre cose…”, confida a Bisciglia. La decisione, evidentemente, è presa. Almeno per Valerio: “Per una volta faccio la scelta di testa perché c’ho sempre messo il cuore. Cosa provo per lei? Un sentimento forte…”, assicura.
“Volevo metabolizzare la fine della mia satira con Sarah e conoscere Ary ma a me questa cosa crea confusione”, ammette ancora Valerio. Insomma, la confusione regna all’interno di questa coppia. Anche se alla luce delle ultime evoluzioni, potremmo dire di avere a che fare con due ex fidanzati. E per Sarah, forse, si apriranno le porte di Uomini e Donne…