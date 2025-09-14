Temptation Island e poi… Valerio confuso tra Ary e Sarah, lo speciale del 15 settembre promette scintille e drammi importanti. Pronti?

Ce lo aspettavamo? Forse sì, ma nessuno avrebbe mai messo la mano sul fuoco rispetto a un ritorno di Valerio dall’ex fidanzata Sarah, soprattutto dopo quello che è successo tra loro due a Temptation Island. Non che si fossero lasciati male, anzi, ma il peggio è stato ritrovare una Sarah innamoratissima e incredula di aver visto il suo compagno baciare un’altra, la tentatrice Ary, quando il percorso non era nemmeno finito.

Ma a quanto pare, ne vedremo ancora delle belle. Infatti, lunedì 15 settembre andrà in onda Temptation island e poi…, versione recap di cosa è successo alle coppie dopo la fine dell’estate. Il reality di Filippo Bisciglia, infatti, ha toccato l’apice degli ascolti proprio quest’anno lasciando tutti a bocca aperta per le dinamiche tragicomiche ma allo stesso perfette tra i protagonisti. Ma una delle coppie più chiacchierate è quella composta da Valerio e Sarah, soprattutto oggi che scopriamo che lui si è rifatto sotto con lei.

Valerio e Sarah di nuovo insieme? Il due di picche che nessuno si aspettava: “Ha detto no“

“Sarah sul trono di Uomini e Donne!“, questa la frase che più di tutte abbiamo sentito dopo la fine di Temptation island, ma per ora Maria De Filippi non ci ha ancora concesso questa gioia. Vedremo invece Rosario tronista, ex di Lucia e preso in giro con un bel tradimento grosso come una casa, ma questa è un’altra storia. Nelle ultime ore è stato Lorenzo Pugnaloni a parlare di nuovo di Valerio e Sarah, con uno spoilerone gigantesco: “Incredibili risvolti ci saranno anche per Sarah, Valerio e Ary…Valerio ha continuato a fare ping pong da una parte all’altra riproponendosi a Sarah e cercando di riavvicinarsi a lei, nonostante sia insieme ad Ary…“.

Lorenzo Pugnaloni ha poi continuato con gli spoiler dicendo che Sarah avrebbe però chiuso le porte a Valerio: “Il tentativo di riavvicinarsi a Sarah è stato solo a parole perchè nei fatti zero…Lui è molto confuso…”. Ed è proprio la sua indecisione che lo ha sempre portato ad essere dubbioso e in bilico, ma quel che è certo è che la bellissima Sarah gli ha dato il due di picche con un secco ‘no’.