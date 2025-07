Tutto su Valerio Ciaffaroni, il fidanzato di Sarah a Temptation Island 2025: dopo lo sfogo di lui, arrivano i primi segni di gelosia di lei.

Chi è Valerio Ciaffaroni di Temptation Island 2025, fidanzato di Sarah: età, Instagram e lavoro

Valerio, il fidanzato di Sarah, ha conquistato l’affetto del pubblico di Temptation Island sin dalla prima puntata. Chi è Valerio Ciaffaroni di Temptation Island 2025? Il giovane è di origine romane e non ha mai fatto nulla per nasconderlo, non si conosce la data esatta di nascita ma dovrebbe essere tra il 1998 ed 1999 visto che il giovane ha 26 anni. Valerio di professione fa il cuoco. Il profilo Instagram ufficiale di Valerio è @valeriociaffaroni e vanta circa 1000 follower anche se è privato e dunque non è possibile vedere i suoi post.

Sonia B e Simone: bacio del tradimento Temptation Island 2025?/ Lei: "Mi vergogno di averlo avuto accanto"

Dopo aver tirato fuori tutta la propria delusione non solo per le dichiarazioni della fidanzata Sarah che, durante uno sfogo davanti alle telecamere del programma ha ammesso di aver chattato e preso un caffè con altri due ragazzi non ricevendo le attenzioni che vorrebbe dal fidanzato, ma anche per l’atteggiamento nel villaggio. Quest’ultima, infatti, si è avvicinata al tentatore Salvatore con il quale c’è stato subito un contatto fisico. Tale feeling non piace affatto a Valerio che, anche nel corso della terza puntata, non ha nascosto di essere molto infastidito. Dopo aver visto un filmato in cui Salvatore regalava un libro che non ha mai letto a Sarah con quest’ultima che, poi, prova a leggergli qualche pagina, si lascia andare ad una risata nervosa per poi esplodere in un “sei banale”.

Salvatore Guida, chi è tentatore di Sarah a Temptation Island 2025/ Flirt continua tra dediche e abbracci

Valerio Ciaffaroni: feeling con una tentatrice a Temptation Island 2025?

Valerio Ciaffaroni, durante le prime puntate di Temptation Island, ha sempre ricevuto video della fidanzata Sarah ma nella puntata in onda questa sera tutto potrebbe cambiare. Il 26enne romano che, attualmente, lavora come cuoco, infatti, come mostrano le anticipazioni, si divertirà in compagnia di alcune tentatrici e, dai pochi spoiler, pare che si divertirà a dare i voti ad una ragazza in particolare scatenando la gelosia della fidanzata.

Chiamata nel capanno per guardare il filmato, infatti, Sarah non nascondere il proprio fastidio. “Se le dà 10…”, dice la ragazza non nascondendo la propria gelosia. All’interno del villaggio dei fidanzati, dunque, Valerio troverà un feeling speciale con una tentatrice facendo ingelosire fortemente la fidanzata?

Antonio Panico: chi è il fidanzato di Valentina a Temptation Island 2025/ Età, lavoro, Instagram e tradimenti