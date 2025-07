Temptation Island 2025, chi è Valerio Ciaffaroni? Il fidanzato di Sarah preoccupato per i tradimenti: ecco tutto su di lui.

Tra i fidanzati di Temptation Island 2025 spunta anche Valerio Ciaffaroni, che si è presentato nel programma di Canale 5 in coppia con Sarah Esposito. Andiamo subito a scoprire cosa si sa di lui, l’età, origini e perchè ha deciso di iscriversi al reality. Fidanzato con Sarah da ben cinque anni, ha voluto mettere alla prova il suo amore per capire insieme alla ragazza cosa prova davvero. Ecco cos’aveva detto nel video di presentazione prima di partecipare.

“Se ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. E se lei ha scritto al programma per capire se io sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa“. Così, Valerio Ciaffaroni ha deciso di capire se vale la pena continuare a sperare in qualcosa in più con la fidanzata o se invece è meglio che i due prendano strade diverse. Intanto, Sarah sta conoscendo Salvatore nel villaggio. Il flirt con il single sembra mettere in crisi ogni giorno di più Valerio che vece i video sentendosi geloso.

Valerio Ciaffaroni, chi è: anche lui vuole capire se ama ancora Sarah

Valerio Ciaffaroni è di origini romane, anche se sul web non circolano molte informazioni sul suo conto. Anzi, non si sa bene il suo segno zodiacale dato che non si conosce la sua data di nascita. Quel che è certo è che ha 26 anni e che di professione fa il cuoco. A Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, Valerio Ciaffaroni cerca in tutti i modi di capire se la storia d’amore con Sarah Esposito è qualcosa che vale ancora la pena o se il loro sentimento si è spento definitivamente.