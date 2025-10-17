Chi è Sandra Botton, compagna di Valerio Daprà, carabiniere morto nell'esplosione a Verona: i figli Tatiana e Christian

Valerio Daprà è uno dei carabinieri che lunedì notte ha perso la vita nell’esplosione del casolare di Verona. Una tragedia che lo ha portato via dalla compagna, Sandra Botton, e dai figli Tatiana e Christian, che hanno espresso pubblicamente il loro dolore per la morte del padre.

“Era sempre a disposizione, con noi e con tutti.” hanno dichiarato i figli di Valerio Daprà, che solo pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 56 anni e che tra quattro sarebbe andato in pensione. I due hanno poi sottolineato quanto lui fosse sempre presente, anche per una semplice commissione o un gesto. “Non negava mai una mano tesa ed era così con tutti: amava profondamente il suo lavoro ed anzi lo viveva come una missione.” Valerio Daprà teneva fortemente al suo lavoro e alla divisa che indossava, ma era anche un compagno amorevole, un padre presente e un amico gentile, come hanno confermato i vicini di casa.

Sandra Botton, il toccante ricordo della compagna di Valerio Daprà

Toccanti anche le parole di Sandra Botton, compagna di Valerio Daprà dal 2008. La donna, come riporta Leggo, ha voluto ricordare il compagno come un uomo che amava gli animali e il giardinaggio: “qui a casa trovava sempre qualcosa da fare: tagliare l’erba, curare le piante, andare nel campo col trattorino… non stava mai fermo. Gli piaceva molto anche la palestra”, che frequentava con la figlia Tatiana, ha ricordato. Un uomo semplice, come tanti, che è stato ucciso durante quella che doveva essere un compito semplice in divisa. Oggi Sandra Botton piange il suo grande amore e i figli Tatiana e Christian il loro papà.

