Nessuna rottura tra Ary e Valerio di Temptation Island 2025: la tentatrice e l'ex fidanzato di Sarah beccati ancora insieme.

Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito hanno formato una delle coppie più discusse di Temptation Island 2025. Al termine di un’esperienza intensa e ricca di emozioni e lacrime, Valerio e Sarah hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Il loro falò è stato uno dei più intensi e in tanti si aspettavano un ritorno di fiamma che, ad oggi, non è avvenuto. Un mese dopo la fine dell’avventura, infatti, Valerio si è presentato ai microfoni di Filippo Bisciglia con cui ha deciso di portare avanti la frequentazione.

Nel corso dell’estate, tuttavia, diverse segnalazioni hanno parlato di rottura ma l’ultima segnalazione ricevuta e pubblicata da Lorenzo Pugnaloni non solo smentisce la rottura ma conferma la relazione tra i due. Dopo essere stati pizzicati insieme in Sardegna, infatti, Valerio e Ary sono stati beccati insieme anche in un’occasione davvero speciale.

Valerio e Ary di Temptation Island 2025 ancora insieme

Lorenzo Pugnaloni, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio ricevuto in anonimo da un suo follower riguardante proprio Valerio e Ary. “Ciao Lollo, ieri ero al Nice, una discoteca a Roma. Avevo Valerio di Temptation di fianco a me al tavolo. Una ragazza gli si è avvicinata, forse si conoscevano già, e si sono baciati a fine serata. Però lui non la calcolava molto… infatti a un certo punto ha preso una ragazza a caso e l’ha baciata davanti a tutti. Molto esibizionista, devo dire…”.

Legati anche dalla passione per la Lazio, Ary e Valerio sono tornati nuovamente in tv proprio grazie alla loro squadra del cuore. La coppia, infatti, è stata pizzicata dalle telecamere di DAZN e l’immagine non è passata inosservata all’occhio attento dei vari telespettatori che, dopo averli riconosciuti, ha pubblicato la foto in questione sui social.

