Valerio e Ary: giallo dopo Temptation Island! Zero avvistamenti e strane mosse social. Intanto Sarah svela il vero volto di Valerio.

Valerio e Ary, tutto tace dopo Temptation Island: cosa c’è dietro al silenzio social

Sembravano ormai essere la coppia dell’anno, la rivelazione di Temptation Island, eppure Valerio e Ary non si sono più visti insieme. Sarah, la fidanzata, aveva quasi accettato di buon grado che il suo ex compagno si fosse rifatto una vita, ma a quanto pare le cose non stanno evolvendo, almeno non in pubblico. Il loro percorso nel reality condotto da Filippo Bisciglia è stato uno dei più appassionanti, soprattutto verso la fine quando Valerio ha baciato la tentatrice Arianna decidendo quindi di lasciare la fidanzata.

Fidanzati di Temptation Island 2025 scatenano il caos a Napoli/ Folla di fan per tre protagonisti: chi sono

E poi il falò, uno dei più commoventi dell’anno, dove Sarah e l’ex compagno hanno dimostrato di volersi ancora bene nonostante, almeno per lui, fosse finito l’amore di coppia. Di certo, i fan si aspettavano che una volta finito Temptation Island Valerio e Ary avrebbero iniziato una nuova vita insieme e che questo sarebbe stato sistemato dai social.

Temptation Island 2025, giallo sul profilo social di Antonio: Valentina fa chiarezza/ Violato regolamento?

Valerio e Ary, gli avvistamenti sospetti

Quello che fa dubitare i fan è che Valerio e Ary non sono mai stati visti insieme. Di solito, dopo Temptation Island le coppie vengono beccate dai paparazzi, ma in questo caso niente da fare. In realtà potrebbero benissimo mostrarsi l’uno accanto all’altra dato che il reality è finito ormai da qualche giorno, eppure, non c’è verso di vederli insieme. Ary è stata beccata insieme ad un’amica in un locale di Anzio, il Mandala, ma con lei non c’era Valerio.

Bisogna aspettare ancora un po’ invece per vedere i profili social degli ex concorrenti di Temptation Island che per ora li hanno ancora chiusi come da contratto. Forse, una volta riaperti, ognuno di loro racconterà nel dettaglio come sta andando con l’ex fidanzato o il nuovo compagno e scopriremo come prosegue la relazione tra Valerio e Ary, sempre che non si siano già lasciati da un bel pezzo. Da non dimenticare, che ben presto vedremo il loro faccia a faccia a Uomini e Donne, dove probabilmente sarà presente anche Sarah per un confronto post programma.

Ary di Temptation Island 2025 nuova tronista di Uomini e Donne?/ Cambia tutto dopo l'ultimo avvistamento