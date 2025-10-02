Valerio e Ary, protagonisti di Temptation Island 2025, si sono fidanzati dopo lo speciale di Uomini e Donne?

Valerio e Ary sono stati due dei protagonisti di Temptation Island 2025. Lui ha partecipato al programma con l’ormai ex fidanzata Sarah con cui tutti è finito al termine dell’avventura nel programma dove ha conosciuto la tentatrice Ary con cui, all’interno del villaggio, c’è stato un bacio. Dopo una breve frequentazione, durante l’ultimo speciale di Temptation Island, Valerio ha annunciato di voler stare da solo nonostante provasse dei sentimenti ancora per Sarah.

Tuttavia, durante il confronto avvenuto nello studio di Uomini e Donne, sotto lo sguardo di Filippo Bisciglia, Valerio si è presentato nuovamente con Ary annunciando di aver ricominciato la frequentazione. Nel programma di Maria De Filippi, per, Valerio ha spiegato di non essere fidanzato con Ary, ma cosa è accaduto dopo la messa in onda di quella puntata?

La foto di Valerio e Ary diventa virale: cos’è successo dopo Temptation Island e Uomini e Donne

Da lunedì 1 ottobre 2025, tutti i protagonisti di Temptation Island 2025 sono tornati ufficialmente sui social e Ary ha pubblicato un carosello di foto degli ultimi quattro mesi e tra le tante immagini spicca anche quella di un bacio con Valerio. Tra le storie, poi, del proprio profilo Instagram, inoltre, ha anche pubblicato una foto di Valerio scrivendo: “Piano piano sto leggendo tutti, grazie di cuore”.

Tra Valerio e Ary, dunque, la storia continua. Lontano dai riflettori che, ormai si sono spenti, i due stanno continuando a viversi e, a quanto pare, tutto procede a gonfie vele. Dopo l’importante storia con Sarah che, invece, è ancora single, Valerio ha scelto di ricominciare proprio con l’ex tentatrice.

