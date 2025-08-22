Valerio e Ary di nuovo insieme dopo Temptation Island 2025? I due avvistati insieme dopo il presunto tradimento di lui in Puglia

Sembrava una storia ormai finita e dimenticata, e invece nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento tra Valerio Ciaffaroni e Arianna (Ary) Mercuri. Parliamo dell’ormai ex fidanzato di Sarah Esposito e della single che lo ha conquistato durante il loro percorso a Temptation Island. Valerio ha infatti deciso di chiudere la storia con Sarah e, una volta fuori dal programma, ha incontrato Ary e i due hanno cominciato a frequentarsi per poi diventare una coppia.

Eppure, nelle ultime settimane, qualcosa è cambiato tra loro. Una serie di avvistamenti sono stati gli indizi di una rottura tra Valerio e Ary e, addirittura, di riavvicinamento di lui alla sua ex fidanzata. In più, alcune indiscrezioni hanno annunciato un tradimento da parte di Valerio proprio ai danni dell’ex tentatrice. Ma come stanno oggi le cose? È davvero finita tra i due?

Valerio e Ary di nuovo insieme dopo Temptation Island 2025: lei avrebbe perdonato il suo tradimento in Puglia

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, attraverso una segnalazione ricevuta in queste ore, Valerio e Ary sarebbero di nuovo insieme. I due sono stato avvistati in spiaggia e in atteggiamenti affettuosi: “Lei gli ha perdonato il tradimento di quest’estate che lui le ha fatto in Puglia”, fa sapere la fonte, annunciando dunque l’effettivo riavvicinamento tra i due durante la loro vacanza in Sardegna. Nessun ritorno di fiamma con Sarah, dunque, come alcuni fan di Temptation Island speravano: nel cuore di Valerio Ciaffatori pare ci sia ancora Ary, così come per lei. I due avrebbero perciò deciso di riprovarci. Questa volta durerà? Il web si dice ormai scettico su questa coppia.