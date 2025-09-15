Valerio e Ary stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025? Lui l'ha tradita e pare pensi ancora all'ex fidanzata Sarah...

Durante Temptation Island 2025 è nata una storia d’amore. Sotto i riflettori, infatti, Valerio e Ary, la bellissima ‘tentatrice’ il cui nome completo è Arianna Mercurio si sono avvicinati sempre di più, complice la delusione che lui riceveva ad ogni video nuovo della fidanzata Sarah Esposito. Valerio, dopo l’ennesima confessione della compagna su caffè e incontri con altri uomini, ha deciso di fare il suo percorso. Si è così avvicinato ad Ary, la tentatrice più affine a lui, per carattere e per passioni: entrambi, infatti, sono tifosi della Lazio. E proprio grazie alla Lazio abbiamo qualche notizia in merito ai due. La coppia, infatti, non si è mostrata insieme dopo la fine del programma se non in occasione del format di Temptation Island che prevede una puntata un mese dopo la fine del programma, in modo da fare il punto su cosa sia accaduto alle coppie.

In quell’occasione Valerio e Ary si erano presentati insieme, spiegando di star portando avanti la conoscenza. Oggi Valerio e la tentatrice Ary stanno ancora insieme? I due hanno seguito insieme, dal vivo, la gara tra Como e Lazio, valida per la prima giornata di Serie A. I due, infatti, si sono avvicinati proprio grazie alla passione per il club biancoceleste e hanno così deciso di seguire dal vivo il primo match della squadra di Sarri. Questo ha lasciato pensare che i due stessero ancora insieme anche se arrivano diverse segnalazioni che parlano di tradimenti da parte di lui.

Dopo la fine di Temptation Island e l’intenzione di iniziare una conoscenza, Valerio e la tentatrice Ary stanno ancora insieme? A quanto pare il ragazzo sarebbe un po’ confuso e avrebbe scritto più volte alla sua ex, Sarah, perché ancora preso da lei. Ma non finisce qui: sì, perché Valerio quest’estate sarebbe stato avvistato con diverse ragazze, a Gallipoli, Roma e non soltanto. Dunque, in attesa di capire se la relazione con Ary sia o meno confermata, non c’è altro da dire se non che Valerio, nel caso in cui fosse fidanzato, abbia già tradito la sua ex tentatrice.

E nelle scorse ore il sempre attento Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un rumor bomba. Pare infatti che Valerio Ciaffaroni finito il programma abbia cercato l’ex fidanzata Sarah Esposito essendo confuso e indubbio ma che quest’ultima gli abbi risposto picche: “Valerio è molto confuso e questo peggiora ancora di più le cose. Sarah l’ha respinto” scrive Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Come reagirà la sua fidanzata Arianna Mercurio?