Temptation Island 2024, nuova segnalazione su Diandra e Valerio: stanno ancora insieme?

La coppia formata da Diandra e Valerio continua ad attirare i riflettori di Temptation Island 2024, i due entrati da fidanzati nel programma di Canale Cinque sono sembrati in forte crisi e la coppia nelle scorse ore ha fornito nuove indicazioni al mondo dei social, con l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha svelato una curiosità. Diandra e Valerio infatti non avrebbero presenziato insieme al compleanno del papà di lui, come ricostruito in un messaggio postato dal gossipparo:

“Conosco la compagna del fratello di Valerio e a inizio settembre hanno festeggiato il compleanno del padre a Brindisi, c’erano tutti ma lui era senza Diandra, ho le foto” si legge nella segnalazione spuntata su Instagram nelle scorse ore riguardo a Diandra e Valerio. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni sulla coppia di Temptation Island 2024, che sembra aver deciso di interrompere la relazione già vacillante.

Valerio e Diandra di Temptation Island 2024, come è andato il falò di confronto

La storia tra Valerio e Diandra è giunta ai titoli di coda a Temptation Island 2024? La coppia ha deciso di mettersi alla prova nel viaggio nei sentimenti su Canale Cinque e ieri sera è andato in scena il falò di confronto tra i due, con lui che ha ammesso come senta il rapporto giunto al capolinea: “Io sono anche disposto a fare un passo indietro e lasciare la donna che amo, io con lei non riesco a raggiungere la mia felicità, adesso come adesso ritengo che la mia felicità non ci sia” le parole di Valerio.

A quel punto Valerio e Diandra hanno dunque messo la parola fine al loro rapporto, con lei che ha ammesso che sarebbe uscita da sola se a prendere la decisione non fosse stato per primo proprio l’ormai ex fidanzato.