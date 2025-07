Cos'è successo tra Valerio e la tentatrice Ary Arianna Mercurio stanno insieme dopo Temptation Island 2025? I due si sarebbero rivisti...

Tra le coppie di Temptation Island 2025 che hanno particolarmente emozionato il pubblico c’è sicuramente quella di Valerio e Sarah il cui percorso all’interno del villaggio ha regalato numerosi colpi di scena. Se, inizialmente, è stata Sarah ad avvicinarsi al tentatore Salvatore senza, tuttavia, avere un vero e proprio contatto fisico, con i giorni è stato Valerio a trovare sempre più feeling con la tentatrice Ary. Oltre ad essere entrambi romani, Valerio e Ary si sono legati non soltanto per un’evidente attrazione fisica ma perché hanno scoperto di avere molte cose in comune come la passione per la Lazio.

Giorno dopo giorno, il feeling tra i due è cresciuto sempre di più fino a spingere Valerio ad organizzare una cena in spiaggia per Ary che si è conclusa con il bacio. Come ha raccontato lui stesso, è stato un bacio desiderato di cui non si è mai pentito e che gli ha fatto capire diverse cose. Tuttavia, durante il falò di confronto finale con Sarah, pur annunciando la volontà di chiudere la relazione, ha deciso di uscire da solo dal villaggio e non con Ary. Cos’è successo, dunque, dopo Temptation Island tra Valerio e Ary?

Valerio e la tentatrice Ary stanno insieme dopo Temptation Island 2025? Spunta una clamorosa segnalazione

Dopo il rientro a casa da Temptation Island 2025, c’è chi ha parlato di un ritorno di fiamma per Valerio e Sarah e chi invece ha parlato di una frequentazione tra lui e la tentatrice Ary, ma qual è la verità? Cos’è successo davvero dopo un mese dalla registrazione del falò di confronto finale? Secondo alcune segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Valerio sarebbe stato avvistato in compagnia di Sarah. I due sarebbero stati pizzicati in un ristorante di Frascati dove Valerio lavora.

Ary, dunque, è solo un ricordo per Valerio? A quanto pare no perché stando sempre a quello che fa sapere Lorenzo Pugnaloni, anche Ary sarebbe stata avvistata a Frascati. Tra la tentatrice e Valerio, dunque, sarebbe in corso una frequentazione anche se non si sa se sia venuta a conoscenza dell’incontro tra lo stesso Valerio e Sarah. Da non trascurare, poi, anche le anticipazioni di Dagospia che riportano che Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary, Arianna Mercurio stanno insieme dopo Temptation Island 2025! Anche se la single pare non fosse a conoscenza del fatto che il cuoco romano si sia rivisto con la sua ex: come avrà reagito?