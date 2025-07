Valerio e Sarah a Temptation Island 2025, ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino in lacrime: "Sto malissimo, il falò più emozionate"

Uno dei falò di confronto a Temptation Island 2025 più emozionante e commovente non solo di questa edizione ma forse anche delle precedenti è stato quello tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. Dopo una serie di alti e bassi e la vicinanza della 24enne al single Salvatore Guida, Valerio si è avvicinato molto alla single Ary e la sintonia è diventata un vero e proprio sentimento ed è scattato il bacio tra Valerio e Ary a Temptation Island 2025. Dopo il tradimento Valerio ha chiesto il falò di confronto immediato a Sarah in cui, tra le lacrime e dichiarazioni di affetto e stima, ha lasciato la sua fidanzata perché consapevole di non amarla più.

Inutile dire che il falò di confronto di Valerio e Sarah a Temptation Island 2025 ha catalizzato l’attenzione del pubblico che si è diviso sul web tra commenti a favore e contro. E tra i vari anche l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino, che insieme all’ex fidanzato Manuel Maura ha partecipato al programma nelle scorse edizioni ha commentato sui social. Francesca si è mostrata in lacrime in una IS e subito dopo ha ammesso: “Per me il falò di confronto più bello di sempre” aggiungendo l’emoticon della corona mentre subito dopo ha scritto: “Sto malissimo!” Ed in molti hanno ammesso che quello tra il cuoco romano e la 24enne è stato uno dei confronti più emozionante di sempre.



Se da una parte Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essersi commossa fino alle lacrime per il falò di confronto tra Sarah e Valerio e con lei gran parte del web ha apprezzato il giovane con la single Ary. Dall’altra l’esperto di gossip e tv Lorenzo Pugnaloni, sempre tra le IS, ha invece criticato aspramente il comportamento di Valerio che ha baciato la single Ary e tradito in diretta la fidanzata Sarah a Temptation Island 2025: “Se non gli andava bene la fidanzata e come si comportava, poteva lasciarla prima… E lui le ride pure in faccia, roba da matti, pessimo per me.” Sul web, invece, i commenti sono divisi tra ‘vigliacco’ e ‘li shippo troppo’.