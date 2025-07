Temptation Island: Valerio delude la tentatrice Arianna? Spoiler clamoroso svela chi ha scelto davvero fuori dal resort.

Valerio e Sarah sono una coppia di Temptation Island che ha creato non poco scompiglio soprattutto dopo l’ultima puntata andata in onda giovedì 24 luglio 2025. Infatti, abbiamo visto Valerio Ciaffaroni sempre più vicino alla tentatrice Arianna detta Ary. A molti è sembrata solo una vendetta nei confronti della fidanzata dato che durante il percorso si è avvicinata al single Salvatore Guida.

Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni hanno deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per capire se la loro relazione abbia ancora qualche speranza dopo cinque anni. Una delle problematiche con cui si scontrano spesso è la gelosia della fidanzata che Valerio non riesce più a sopportare soprattutto dopo tutto questo tempo. Quello che è successo dopo l’ultima puntata ha però dell’incredibile, dato che sui social è partita una vera e propria ship nei confronti di Valerio e della tentatrice Arianna.

Temptation Island, Valerio e Sarah stanno ancora insieme? Il duro colpo per la tentatrice Ary

Insomma, i fan di Temptation Island stanno sperando che Valerio si sia messo con Ary dopo il percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Il motivo? In molti li hanno visti molto complici e affiatati, cosa che probabilmente non è stata notata con la fidanzata Sarah. Eppure nelle ultime ore Ilvicolodellenews ha svelato se Valerio e Sarah stanno ancora insieme dopo Temptation Island. La risposta è positiva! La coppia ha deciso di rimanere insieme e continuare la storia d’amore che portava avanti ormai da cinque anni.

Oltretutto, pare che lui si sia avvicinato ad Ary solo per una ripicca nei confronti della fidanzata che invece aveva formato un rapporto profondo con Salvo (Salvatore Guida). Resta ancora da capire se la tentatrice Arianna ci sia rimasta male per essere stata usata da Valerio, ma per questo dovremo attendere ancora un po’ per scoprire le reazioni dopo il reality dei sentimenti.