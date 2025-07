Temptation Island 2025, Valerio furioso contro Sarah e il single Salvatore e volano offese: "Sono due persone banali!"

Valerio furioso contro Sarah e Salvatore a Temptation Island 2025: “Sono due persone banali”

Il viaggio nei sentimenti tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni a Temptation Island 2025, entrambi molto giovane e con dei dubbi sulla loro relazione, Sarah nelle precedenti puntata ha ammesso di aver tradito il suo ragazzo sentendosi in chat con altri e incontrandosi al parcheggio nel villaggio, invece, si è avvicinata molto al single Salvatore Guida. Ed anche nella puntata di questa sera c’è stato un nuovo avvicinamento con il bel tentatore. Nel villaggio dei fidanzati, infatti, Valerio ha visto alcuni video di Sarah con il tentatore Salvatore.

“Ho sentito solo banalità, sono due persone banali che ti giuro mi fanno proprio ridere. Tu regali a una persona un libro che non hai mai letto? Mamma mia, ti giuro mi fanno proprio ridere…sei banale”: è stato il commento furioso e irritato di Valerio contro Sarah a Temptation Island 2025: “Non ha nemmeno le pal*e di dire la verità. È banale”. I nuovi video di Sarah con il tentatore Salvatore hanno deluso ancora Valerio. I due sono sempre più in crisi come finirà il loro viaggio nei sentimenti?

Temptation Island 2025, flirt in corso tra Sarah e Salvatore?

E mentre Valerio è sempre più deluso dal comportamento della sua ragazza, Sarah flirta con il single Salvatore. Lui le ha regalato un libro ed insieme hanno letto alcune frasi e subito dopo non sono mancati strusciamenti e ammiccamenti. Insomma la giovane si è lasciata andare con il single ormai è noto che tra i due c’è una certa sintonia. Sarah deciderà di uscire con il single Salvatore alla fine del viaggio nei sentimenti?