Valerio e Sarah si sono lasciati al falò di confronto di Temptation Island 2025, ma la reazione di lei spiazza e la scelta di lui sorprende tutti

Il tradimento con la tentatrice Ary ha portato Valerio a chiedere il falò di confronto immediato con la fidanzata Sarah a Temptation Island 2025. “È giusto che quello che è successo lo vediamo insieme”, ha ammesso Valerio, presupporto dal quale è partita la richiesta del confronto immediato, che Sarah accetta.

Ad esordire, una volta faccia a faccia, è stato Valerio: “Ho richiesto il falò perché volevo ripercorrere tutto il percorso fatto qui, partendo dalle motivazioni che ci hanno spinto a venire qui. – ha esordito – Noi siamo entrati qui dentro che io ho messo in dubbio i miei sentimenti perché ho scoperto delle cose qualche mese fa su di te. Entrato qui, ho visto subito la verità: che hai avuto incontri con queste persone, e questa cosa mi ha ferito. Non so perché tu non me l’abbia detto prima e hai aspettato di venire qui.”

Filippo Bisciglia interrompe però la coppia per annunciare a Sarah che non ha ancora visto tutto. Valerio, allora, prende la parole e prepara la strada: “Io ho cercato di essere limpido e chiaro. Se ti ho chiamato è perché ritengo giusto che noi vediamo insieme questo video”. Sarah scopre il tradimento e scoppia in lacrime: “Noi siamo venuti qui per noi, non per farci la storiella! Sei un coglione! Per 5 anni sono stata trascurata e io dovevo capire qui se sei l’uomo per me. Tu non mi hai mai voluto bene!” Valerio tiene a chiarire che il bacio con Ary non è nato per ripicca: “È stato un bacio sentito. Con lei mi trovo bene”. Vedere Sarah piangere fa però scoppiare a piangere anche Valerio, che si scusa per il male che le ha fatto. Lei lo perdona e lo abbraccia: “Ti voglio bene lo stesso, anche se non mi ami più”. Lui decide di lasciarla e andare via da solo: “Non mi sento di uscire con Ary, ma fuori la cercherò“, chiude lui.