Valerio Lundini, chi è?/ “Fidanzata? Sono innamorato. Il mio gesto più romantico è..”

È un comico, un conduttore televisivo e uno scrittore, ma Valerio Lundini è salito anche sul palco dell’Ariston nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo al fianco di Fulminacci nella serata della cover. Non ama raccontarsi ma di recente ha rilasciato un’intervista a Il Foglio dove ha raccontato molto di se, anche qualche piccolo stralcio di vita privata. Abbiamo scoperto infatti che Lundini è fidanzato ma non vuole svelare chi è la sua dolce metà: “Non si parla di vita privata. Comunque sì, sono innamorato”, ha dichiarato il comico, raccontando simpaticamente qual è la cosa più romantica fatta per una donna: “Una volta ho comprato un mazzo di fiori da venti euro quando ce ne stavano di uguali a 15 euro.”

Federico Fashion Style, auto distrutta in Sardegna: "Non mi abbatto"/ "L'odio..."

Valerio Lundini e la carriera: “Da anni mi sostentavo facendo il musicista”

Parlando di lavoro, Valerio Lundini ha raccontato di aver fatto molti lavori prima di essere ciò che è oggi: “[…] da anni mi sostentavo facendo il musicista e suonando un po’ ovunque. Poi ho fatto altre cose che non ricordo, ma nulla che metterei su un curriculum vitae da far vedere in giro.” Oggi nel suo lavoro ciò che conta di più è la fantasia: “Nel tempo ho capito che però serve anche tanta analisi della realtà e delle cose biografiche. Se usi solo la fantasia poi vengono cose brutte per quanto possa essere buona e sviluppata.” ha raccontato Lundini.

LEGGI ANCHE:

Aidan Turner è Leonardo da Vinci/ "Viene mostrato nella sua interezza, era moderno come noi"AMICI 2021, ED.20/ Diretta puntata oggi, 23 marzo: Deddy e Leonardo in crisi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA