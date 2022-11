Valerio Lundini, chi é il comico de L’altro Festival/ Fidanzata? Convive da un anno circa con..

Oggi é un altro giorno ospita Valerio Lundini

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Oggi é un altro giorno, format condotto da Serena Bortone su RaiUno, che nella puntata datata 3 novembre vede ospite in studio Valerio Lundini. Quest’ultimo, comico e volto tv diventato popolare agli occhi del pubblico TV, viene definito come uno dei personaggi no-sense del momento, dopo aver raggiunto la popolarità nel 2020. Anno in cui Nicola Savino lo vuole come co-conduttore a L’altro Festival, format parallelo di Sanremo 2020.

Romano, originario di Roma, a 36 anni Valerio Lundini si direbbe dal low profile per ciò che concerne la vita privata. L’ospite sembra non amare rendere pubblica la sua sfera personale. Allo stato attuale puó dirsi riattivato in libreria, con il libro intitolato Foto mosse di famiglie immobili.

Valerio Lundini é un artista dal talento poliedrico: tutte le curiosità

Per ciò che concerne la formazione, Valerio Lundini frequenta da giovanissimo il liceo scientifico, per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Tre anni dopo cambia percorso formativo e si laurea in Lettere, per poi diplomarsi presso la Scuola Romana dei Fumetti. Valerio diventa quindi un artista dal talento poliedrico: gli sketch comici fanno il giro del web e il comico si impone al contempo come tra i più valenti musicisti, autori di testi radiofonici e televisivi, un disegnatore fenomenale e redattore della rivista Linus. Collabora con grandi comici del calibro di Nino Frassica e Lillo & Greg, e in televisione lo vediamo in Battute. Nel settembre 2020, poi, viene trasmesso Una pezza per Lundini, in seconda serata su Rai2. Suona il pianoforte in una band chiamata VazzaNikki. Ama i musical di Mel Brooks e i libri di Woody Allen.

L’ospite di Oggi é un altro giorno, tra le altre curiosità, vanta un’amicizia con la collega Emanuela Fanelli. Su di loro si parla anche di una liaison amorosa , che però non viene confermata dai diretti interessati. Dal suo canto Valerio Lundini spiega recentemente, in un’intervista concessa a Vanity Fair, che vive “con una donna, da circa un anno”.

