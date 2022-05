Valerio Lundini: chi è la fidanzata misteriosa con cui convive da un anno/ Tutto tace

Valerio Lundini è sempre più protagonista tra tv, teatro e cinema. L’attore comico, naturalmente, è anche molto attivo sui social media, dove pubblica sempre più frequentemente spezzoni di gag e video divertenti. I suoi post sono sempre molto apprezzati dal pubblico, che ha imparato ad apprezzarlo e conoscerlo da una prospettiva diversa, quella dei social. Benché su Instagram sia molto attivo, le informazioni sulla vita privata dell’attore arrivano col contagocce.

Valerio Lundini, chi è la fidanzata?/ "Convivo con una donna da un anno. Figli..."

E tutto tace, infatti, sulla misteriosa fidanzata con cui Valerio Lundini convive da oltre un anno. Chi è la ragazza che ha rubato il cuore del simpaticissimo Lundini? Prevale il mistero, almeno per ora. Anche perché sui propri account social, Valerio sembra voler prediligere i contenuti legati al lavoro, tenendo da parte la vita privata.

Valerio Lundini/ Dopo il trionfo di notorietà del 2021 punta al bis

Valerio Lundini, chi è la fidanzata? Convivenza da un anno, ma mistero sul nome

Valerio Lundini è ormai diventato una vera e propria star del nostro panorama televisivo attuale. Tuttavia il comico continua a volare basso, senza prendersi troppo sul serio. “Io enfant prodige? Mi sembra una cosa positiva, comicità italiana, visto che lavoro in quell’ambito, me lo prendo. Però enfant è un po’ in ritardo di almeno quindici anni. Ho 35 anni, che è l’età in cui le persone hanno i figli grandi”, aveva raccontato sarcastico in una bella intervista a Vanity Fair. A proposito della vita sentimentale pochi indizi, ad eccezione della convivenza con una donna di cui non ha fatto il nome. Chi sarà la fortunata? La caccia agli indizi social è partita.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA