Valerio Lundini, chi è la misteriosa fidanzata?/ “Convivo ma…”

Valerio Lundini è fidanzato? Una donna misteriosa nella sua vita

Forse non tutti sanno che Valerio Lundini è fidanzato con una misteriosa donna, di cui non conosciamo l’identità. L’attore comico è molto esuberante ed estroverso quando si tratta di realizzare gag o battute, ma per quanto riguarda il suo privato è molto abbottonato. E di conseguenza è anche molto bravo a dribblare l’argomento, lasciando gli appassionati di gossip a bocca asciutta. Ciò che sappiamo con certezza è che Valerio Lundini non ha figli, anche se non ha escluso – con la sua solita ironia – che potrebbe diventare padre da un momento all’altro. “Magari li avrò la settimana prossima”, scherzava tempo fa ai microfoni di Vanity Fair. Sulla sua fidanzata nessun indizio, benché abbia ammesso una convivenza duratura.

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini/ La promessa dopo L'Isola: "A Milano…"

Chi è la fidanzata di Valerio Lundini? Il comico: “Viviamo assieme”

Della sua dolce metà, quindi, non si sa davvero nulla, nemmeno il suo nome. “Però vivo con una donna”, aveva assicurato Lundini, che nel frattempo si è riscoperto un uomo romantico e come sempre ironico.“Una volta ho comprato un mazzo di fiori da venti euro quando ce ne stavano di uguali a 15 euro”, le sue parole in un’altra simpatica intervista. Insomma che Valerio Lundini sia fidanzato e innamorato è un dato di fatto, ma chi sia la sua fidanzata è ancora un mistero. Chissà se un giorno usciranno allo scoperto. Non ci resta che attendere…

LEGGI ANCHE:

Tu sì que vales/ Diretta e anticipazioni replica 18 giugno 2022: il trionfo di Marcin PatrzalekMorgan e Asia Argento opinionisti al Grande Fratello Vip 7?/ L'indiscrezione bomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA