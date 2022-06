Valerio Lundini/ “Romanticismo? Una volta ho comprato un mazzo di fiori e…”

Valerio Lundini, due anni di successi e apprezzamenti: il comico sulla cresta dell’onda

Valerio Lundini è uno dei comici della nuova generazione più apprezzati e graditi al grande pubblico. In molti lo hanno conosciuti grazie alla trasmissione Una Pezza Di Lundini, late show realizzato assieme ad Emanuela Fanelli. Il suo percorso però comincia diversi anni prima in teatro, dove lavora come autore; passa poi in radio e in televisione, collaborando con Lillo e Greg e Nino Frassica. Nel corso del 2020 è uno dei protagonisti de L’Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo. Nello stesso anno ottiene la conduzione appunto di Una pezza di Lundini, il suo show di successo. Prende parte alla terza serata del Festival di Sanremo 2021 in qualità di ospite, assieme a Fulminacci con il brano Penso positivo di Jovanotti.

Valerio Lundini: chi è la fidanzata misteriosa con cui convive da un anno/ Tutto tace

Il romanticismo di Lundini: “Un giorno ho comprato un mazzo di fiori e…”

Valerio Lundini non si ferma e nel 2021 sforna la sua prima opera letteraria, oltre a partecipare per beneficenza a una puntata di Soliti ignoti – Il ritorno, in veste di concorrente vip. Per quanto riguarda la vita privata e amorosa, il comico è sempre stato piuttosto riservato e abbottonato. Anche se, in un’interessante intervista rilasciata a Il Foglio, ha dichiarato di essere molto innamorato e di non disdegnare il romanticismo. “Una volta ho comprato un mazzo di fiori da venti euro quando ce ne stavano di uguali a 15 euro”, ha detto tra il serio e il faceto Valerio Lundini.

LEGGI ANCHE:

Valerio Lundini, chi è la fidanzata?/ "Convivo con una donna da un anno. Figli..."Valerio Lundini/ Dopo il trionfo di notorietà del 2021 punta al bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA