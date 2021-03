Valerio Lundini/ “Sanremo 2021? Emozionato durante le prove, Fulminacci…”

Il giovane comico romano, Valerio Lundini, è stato ospite negli studi di Oggi è un altro giorno, programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone. Il classe 1986 è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021 dopo aver cantato insieme a Fulminacci e Roy Paci durante la serata delle cover. “Io disegno – esordisce in diretta tv – mi piace Madre Teresa, lei è facile da disegnare, le persone anziane sono più facili da disegnare, mentre i belli sono più difficili. Madre Teresa pensa che è morta una settimana dopo Lady Diana quindi la sua morte è andata un po’ in sordina”.

Sull’esperienza a Sanremo: “Con Fulminacci ci siamo detti, facciamo questa cover di Penso Positivo di Jovanotti, e ho scritto questa frase su Madre Teresa: mi ha detto Jova che gli è piaciuto, è stato molto carino”. Ancora sulla sua esperienza all’Ariston: “Ero più emozionato per la prova generale con l’orchestra perchè dovevamo fare anche una coreografia con Fulminacci e Roy Paci, io avevo paura di non saperla fare, di inciampare a Sanremo, ho avuto un po’ di tensione in prova ma la diretta è stata serena invece”.

VALERIO LUNDINI: “CANZONE PIU’ BELLA A SANREMO? BUGO”

“Quali canzoni ho amato? – ha proseguito – Non dico Fulminacci se no sembra una sviolinata mi piace Bugo, mi piace molto come scrive lui”. Valerio Lundini ha aggiunto: “Perchè piaccio tanto a ragazzi e ragazze? Non lo so, spero per motivi positivi. Mi fermano ‘O Valerio sei un grande, ao c’è sta Lundini’, piaccio anche a quelli un po’ fumantini, durerà, speriamo”. E ancora: “Io sono invecchiato molto negli ultimi mesi”. Sugli affetti stabili, gli opinionisti sempre fissi in studio: “Sono più affetti o stabili? Memo non c’è?”. Valerio Lundini ha recentemente pubblicato anche un libro dal titolo ‘Era meglio il libro’ “Di cosa era meglio? Era meglio rispetto ad un eventuale film che potrebbe uscire”.



