Valerio Maggiolini/ Attrazione fatale con Silvia Tirado e quel bacio “di troppo”… (Temptation Island Vip)

Valerio Maggiolini è uno dei tentatori protagonisti di questa seconda stagione di Temptation Island Vip che volge ormai al termine. Il giovane modello laureato in Legge è riuscito a farsi notare in particolar modo da Silvia “Tirado” Maturani che in maniera fin troppo superficiale si è lasciata andare ad un bacio sulle labbra dato per gioco e di cui si è poco dopo pentita. Proprio quel bacio ha contribuito a confermare per Gabriele Pippo il punto di non ritorno nei confronti della ragazza che a fatica riesce a definire ormai la sua fidanzata. In seguito a quel bacio, dato in un momento di gioco con gli altri tentatori, Silvia Tirado si era particolarmente risentita poichè aveva avuto la sensazione di essere stata “forzata” dal resto del gruppo a fare qualcosa di non voluto, temendo così la reazione brusca – e questa volta più che giustificata – del fidanzato. Per questo aveva mantenuto a distanza, almeno temporaneamente, il bel Valerio, ritenendolo in qualche modo artefice e complice di questa sua improvvisa crisi interiore.

VALERIO MAGGIOLINI, PRIMA ESPERIENZA IN TV MA SUI SOCIAL…

Per Valerio Maggiolini, giovane single barese, si tratta della sua prima esperienza televisiva ma Temptation Island Vip ha certamente contribuito ad incrementare il suo seguito sui social. Classe 1994, si è diplomato al liceo classico ed ha conseguito una laurea breve alla facoltà di Giurisprudenza, indirizzo Scienze dei servizi giuridici, presso l’Università di Bari. Attualmente collabora con un studio legale di Milano ma, alla luce dei suoi copiosi posati su Instagram il mondo dello spettacolo potrebbe rappresentare a breve il piano “B” del giovane tentatore. Sicuramente Valerio è riuscito a fare breccia nel cuore della fidanzata Silvia grazie al suo aspetto fisico ed alle continue provocazioni riservate puntata dopo puntata e ritenute dal fidanzato Gabriele fin troppo audaci. Silvia Tirado, di contro, non ha mai particolarmente disprezzato le attenzioni di Valerio Maggiolini, ritenendolo ben diverso dal fidanzato, non solo in fatto di intraprendenza ma anche sul piano puramente estetico.

VALERIO MAGGIOLINI E SILVIA TIRADO: COCCOLE E ATTRAZIONE

Proprio rivolgendosi a Valerio Maggiolini, la fidanzata Silvia Tirado nelle precedenti puntate aveva chiesto se amasse prendersi cura del proprio corpo. Ancora una volta una frecciatina al fidanzato Gabriele Pippo che, a detta di Silvia, dopo i primi tempi da fidanzati aveva smesso di prendersi cura del suo lato puramente esteriore, lasciandosi un po’ andare. “Io mi prendo cura di tutto, prendersi cura è importante”, l’aveva assecondata Valerio Maggiolini durante una loro conversazione sul tema. Ma non è solo la cura estetica ad attrarre Silvia Tirado che rivolgendosi al tentatore in più occasioni ha ribadito: “Tu mi tratti bene, mi coccoli tanto”. Tra i due, dunque, si è spesso arrivati ad un passo dal superamento del limite e lo stesso Valerio ne è pianamente consapevole al punto da esclamare nei precedenti appuntamenti: “Secondo me io ti piaccio da impazzire!”. Osservazione alla quale però non c’è mai stata una risposta della diretta interessata. Almeno a parole.



