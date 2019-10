Valerio Maggiolini/ Video, provoca Silvia Tirado: “Ti piaccio da impazzire”

Valerio Maggiolini è riuscito a baciare Silvia Tirado: i fan di Temptation Island Vip 2 sono già in rivolta, da quando la produzione ha diffuso il promo della puntata di oggi. A quanto pare tutto nascerà dal gioco Obbligo o Verità che metterà in crisi le diverse fidanzate, soprattutto quando Alessandro Graziani, il Single che sta avendo un flirt con Serena Enardu, richiederà che la fidanzata di Gabriele Pippo dia un bacio a stampo al Tentatore a cui si è avvicinata. Sulle prime la ragazza dimostra di essere infastidita dalla richiesta, ma poi bastano pochi istanti perché si convinca ad andare dritta verso Valerio. Clicca qui per guardare il video di Valerio Maggiolini e Silvia Tirado. Nel promo di stasera però ogni dubbio viene dissolto: la fidanzata di Gabriele darà quel famoso bacio al Single, senza esitazioni. “Lo farà, lo farà“, dichiara intanto il fidanzato mentre guarda la clip al pinnettu. “Non vedeva l’ora. Raccapricciante, che schifo di roba, mamma mia. Vergognati“, aggiungerà inoltre al falò, dove forse gli verrà mostrato per intero tutto ciò che sta accadendo dall’altra parte della barricata.

Valerio Maggiolini: provoca Silvia Tirado Maturani

Le carezze di Valerio Maggiolini per Silvia Tirado sono più che audaci. Nella scorsa puntata di Temptation Island Vip 2, il Single e la fidanzata di Gabriele Pippo hanno trascorso diversi momenti insieme. Persino sul letto, a scambiarsi carezze e teneresse. E persino qualche frase allusiva. “Non si può fare. Uno perché sono fidanzata e due perché non si può fare“, risponde Silvia quando Valerio azzarda qualcosa di più. La ragazza è agitata e per questo il Tentatore decide di darle un bacio sulla spalla per calmarla. Dopo qualche altra carezza, Maggiolini però cerca di avere delle conferme: “Secondo me io ti piaccio da impazzire“, dice infatti. Silvia non si sbottona e anzi minimizza, rigirando poi la frittata a suo vantaggio. “Tu mi tratti bene, mi coccoli tanto“, aggiunge poi pensando di non voler stare con gli altri, né con le fidanzate né con i Single del programma. Valerio concorda: si prende cura di lei, ha mille attenzioni nei suoi confronti. In base alle parole della Tirado, possiamo dare per scontato che potrebbe succedere presto qualcosa di più. Anche se il bacio a stampo che gli darà questa sera. Clicca qui per guardare il video di Valerio Maggiolini e Silvia Tirado.

