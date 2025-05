Tutto su Valerio Masella, personal trainer di Papa Leone XIV

Valerio Masella, ospite della puntata de La volta buona in onda oggi, venerdì 23 maggio 2025, è il personal trainer di Papa Leone XIV che, a 69 anni (compirà 70 anni il prossimo 14 settembre, ndr) è in perfetta forma. Amante dello sport, in particolare del tennis e dell’equitazione, Papa Leone XIV ha si è sempre allenato frequentando la palestra. Tuttavia, durante l’allenamento, non ha mai rivelato chi fosse e, in pochi, sapevano di frequentare la stessa palestra frequentata da un Cardinale. Anche il suo personal trainer, Valerio Masella, infatti, non sapeva di allenare un cardinale al punto da aver scoperto chi fosse solo il giorno in cui il Conclave lo ha eletto il nuovo Pontefice.

A svelare tutto è stato lo stesso Valerio Masella che, lavorando come personal trainer, ha sempre trattato Papa Leone XIV come tutti gli altri clienti fino al giorno in cui ha scoperto di aver allenato, a sua insaputa, colui che sarebbe diventato Papa.

Valerio Masella e le parole di Papa Leone XIV

Valerio Masella ha svelato qualche segreto su Papa Leone XIV durante le sessioni di allenamento in palestra e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggio dopo l’elezione del Pontefice. “Il Papa è in gran forma. Si allena con me da 2 anni ma non sapevo chi fosse”, ha dichiarato il personal trainer. “Qui dentro, nella palestra, nessuno sapeva che Robert, ora Leone XIV, fosse un cardinale, tanto meno io che lo allenavo”, ha aggiunto.

Il personal trainer svela che il Pontefice frequentava la palestra due volte a settimana, in alcuni casi, anche tre, in base ai suoi impegni. Nonostante il rapporto continuo, Valerio Masella non immaginava di alleanare un futuro Papa. “Quando è stato eletto Papa, vedendolo in tv l’ho riconosciuto subito. Non ci credevo. In pratica ho allenato il futuro pontefice: la cosa ha dell’incredibile ma per me era un cliente come un altro e lui si comportava come tutti i clienti di questa palestra”, ha concluso.