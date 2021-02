Valerio Massimo Manfredi in ospedale: è grave/ “Intossicazione monossido di carbonio”

Paura per Valerio Massimo Manfredi: lo storico e la moglie sono stati rinvenuti esanimi nell’abitazione di via dei Vascellari, zona Trastevere a Roma. Come riportato dai colleghi de Il Messaggero, le loro condizioni sono gravi: i due sono stati trasportati in ospedale. In base a una prima ricostruzione, l’ipotesi più probabile è una intossicazione da monossido di carbonio legata ad una fuga di gas.

L’allarme è stato lanciato dalla figlia e sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno trovato Valerio Massimo Manfredi e la coniuge sul letto. I due sono ricoverati rispettivamente al San Camillo e all’Umberto I. Oltre al 118, sul posto sono giunti polizia e vigili del fuoco per effettuare i rilievi del caso e capire la natura dell’incidente casalingo.

VALERIO MASSIMO MANFREDI E LA MOGLIE IN OSPEDALE: “CONDIZIONI GRAVI”

Il Corriere della Sera mette in risalto che la perdita potrebbe essere fuoriuscita da una caldaia, ma sono attese conferme in tal senso dopo i rilievi della polizia scientifica. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’appartamento e, secondo quanto aggiunto dal quotidiano capitolino, il gas avrebbe saturato nel giro di qualche ora tutto l’immobile. Attese novità nel corso delle prossime ore sulle condizioni di Valerio Massimo Manfredi e della moglie. Noto storico e scrittore, il 78enne da oltre quattro anni è il conduttore di “Argo, un viaggio nella storia”, serie di documentari prodotti per Rai Storia, mentre l’ultimo saggio è proprio di quest’anno: “Come Roma Insegna”, scritto insieme al figlio Fabio Manfredi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA