Valerio Mastandrea e l’amore con Chiara Martegiani

Da ormai diversi anni nella vita del rinomato attore romano c’è grande spazio per l’amore, con Valerio Mastandrea che ha trovato in Chiara Martegiani la donna della sua vita. I due sono legati dal 2016 e dalla loro relazione è nato anche il figlio Ercole, sul quale l’attrice ha simpaticamente confidato riguardo al rapporto con il padre: “Dice di essere vecchio. Scherzi a parte è un papà a cui piace giocare e che ha poca pazienza. Io, invece, sono il suo opposto: ho scoperto di avere delle grandi risorse che non credevo di avere” le parole di Chiara Martegiani.

Nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair, Chiara Martegiani si è aperta, raccontando le sue paure e riaprendo delle ferite del passato. “Cosa temo nella vita? Di ammalarmi. Ho un figlio, ho perso papà per questo, e penso che sia questo il motivo per cui cerco di godermi tutto e di vivere sempre a tremila” le parole dell’artista e compagna di vita di Valerio Mastandrea.

Valerio Mastandrea e il matrimonio con Chiara Martegiani

Nonostante una relazione quasi decennale, Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani continuano a essere più uniti che mai e il matrimonio non sembra essere l’obiettivo a breve termine della coppia, che pare avere altri progetti. Tra le colonne del noto magazine Vanity Fair l’artista e compagna di vita di Valerio Mastandrea, ha confidato il suo pensiero riguardo alle nozze:

“Nostro figlio ci legherà per sempre e che, magari, potrei sposarmi tra dieci anni per consolidare il fatto che stiamo insieme da tanto tempo, per festeggiare una sorta di traguardo. Per il resto, dell’idea di sposarmi non me ne frega niente” le parole di Chiara Martegiani.

