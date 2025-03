Valerio Mastandrea è uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico nel panorama cinematografico e televisivo attuale. Ha alle spalle una lunga carriera, con interpretazione che sono rimaste nel cuore dei fan e di chi ha imparato ad amare la sua sottile ironia. Da Il primo giorno della mia vita a C’è ancora domani, passando per l’interpretazione corale in Perfetti Sconosciuti; sono davvero tanti i film a cui ha preso parte Valerio Mastandrea che attraverso il suo lavoro riesce ad esprimere se stesso.

Nope, Italia 1/ Trama e cast dell'horror fantascientifico di Jordan Peele, oggi 27 marzo 2025

Al di là della carriera, c’è una vita privata e sentimentale fitta di impegni. L’attore è padre di un bambino quindicenne avuto dall’ex compagna Valentina Avenia, ma anche ‘nonno’ – come ama simpaticamente definirsi lui – dell’ultimo arrivato Ercole, che ha quattro anni e che sta crescendo assieme a Chiara Martegiani. “Di figli ne ho due ora. Di uno, Giordano, sono il padre, dell’altro, Ercole, il nonno”, aveva infatti detto Valerio.

Silvia Ghio è la nuova fidanzata di Mirko Brunetti/ I fan di Perla Vatiero: "Decantava amore viscerale e..."

Valerio Mastandrea, il monologo sui figli racconta una cruda verità

Iconico, crudo, straziante e tenero il monologo di Valerio Mastandrea sui figli e sull’impatto che hanno nella vita di un genitore. “I figli ti invecchiano perché passi le giornate curvo su di loro e la tua colonna vertebrale assume quella postura”, dice l’attore. “Hai solo un vago ricordo di ciò che eri, ma hai solo molto, molto sonno”, sottolinea l’attore.

“Devi imparare a dire no anche quando non ne hai la forza”, continua Valerio. “I figli ti fanno ripiombare nel tuo passato: l’odore degli alberi prima di entrare a scuola, la catena sporca della bici, le ginocchia sbucciate. Questi ricordi sono la mazzata finale, i gin tonic hanno smesso di darti l’illusione dell’eternità. Ma il tuo cuore non è mai stato così grande”, l’affondo commovente.

Eliminati Pechino Express 2025, puntata 27 marzo/ Cineasti a rischio: resistono le Atlantiche