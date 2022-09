Valerio Mastandrea: “Ho molte preoccupazioni”/ “Non riesco a prendermi cura di me…”

Valerio Mastandrea è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan”, su Rai Due, nel corso della puntata andata in onda nella tarda serata di mercoledì 28 settembre 2022. L’attore, dopo una serie di sketch con il conduttore, Alessandro Cattelan, ha rivelato di avere a cuore il proprio benessere e la propria salute, ma di non riuscire a dedicarsi ad essi: “Sono a dieta da quattro anni, da quando ho smesso di fumare. Ho iniziato a prendermi cura del mio corpo, ma non ci sono mai riuscito, ho sempre fallito”.

Iva Zanicchi, figlia Michela Ansoldi e nipote Virginia Catellani/ "Miei grandi amori"

Tuttavia, Mastandrea sta cercando di fare il possibile per “rimediare”: “Adesso mi sono messo sotto con i dosaggi, poi ho un giorno libero nel quale devo procurarmi il cibo… C’è scritto proprio: vai con arco e frecce e procurati da mangiare”, ha ironizzato.

VALERIO MASTANDREA: “A UNA CERTA ETÀ BISOGNA MANTENERE LE PROMESSE, NON SI SA MAI COSA PUÒ ACCADERE”

Nel prosieguo del suo intervento a “Stasera c’è Cattelan”, su Rai Due, Valerio Mastandrea ha rivelato che in gioventà ha lavorato moltissimo nella città di Torino da ragazzo, adattandosi a una vita in continuo movimento per sostenere il ritmo del set: “Mi sono fatto la barba nei bagni di tutti i bar di Torino! Quando ho compiuto 50 anni non ho avuto una maggior lucidità né sul presente né sul futuro, ma sul passato sì. Se mi immagino a 30 anni nelle relazioni umane e nei rapporti, è come se vedessi uno di migliaia di anni fa”.

Michela Giraud: "Per i miei genitori sono il male!"/ "Non concepiscono il mio lavoro"

E, ancora: “Più vai avanti con l’età, più aumentano le preoccupazioni rispetto alle quali prima non c’era alcuna cura, alcuna ansia. Arrivati a una determinata età, occorre comunque mantenere le promesse, salutare sempre anche chi ti sta antipatico, perché poi non si sa mai cosa ti può succedere… Io penso sempre che l’altro possa morire!”, ha concluso Valerio Mastandrea.

LEGGI ANCHE:

REAZIONE A CATENA, CHI HA VINTO OGGI 28 SETTEMBRE E ULTIMA CATENA/ Le Tre e un quarto fuori forma ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA