Valerio Mazzei, “12 luglio”: nuovo singolo da oggi/ Canzone dedicata alla mamma morta

Esce oggi, 13 luglio, la nuova canzone di Valerio Mazzei, noto creator dal titolo “12 luglio”. Si tratta del nuovo singolo che lo vede nei panni di solista e che già aveva annunciato nei giorni scorsi, anticipando anche il tema della nuova emozionante canzone. Il brano è infatti dedicato alla mamma Alessia, morta circa dieci anni fa quando Valerio aveva appena 11 anni. Perchè si intitola così? La risposta è semplice: il 12 luglio ricorre il giorno del compleanno dell’amata madre che nel cuore del giovane Mazzei continua ad avere un posto speciale. “Chissà se mamma mi osserva anche da lassù / l’unica donna che amo sarai sempre tu / la guardavamo assieme, ora sono in tivù / gli occhi li ho presi da te / ma non ti vedo più”, recita il toccante ritornello del brano che dalla mezzanotte di oggi è disponibile su Spotify. ““12 luglio” fuori su tutti gli store digitali”, ha annunciato Valerio poco dopo la mezzanotte con un post Instagram in cui l’immagine non appare chiarissima ma dalla quale emerge tutta la sua emozione. E stando ai tanti commenti presenti, pare proprio che il brano abbia fatto centro nel cuore dei suoi fan che si sono detti fieri di lui.

VALERIO MAZZEI, “12 LUGLIO”: NUOVO SINGOLO DEDICATO ALLA MADRE

Valerio Mazzei già nei giorni scorsi aveva parlato dell’uscita della sua nuova canzone dopo la recente “Mi dispiace tanto” insieme a Luna. Circa una settimana fa non si conosceva ancora il titolo del brano ma Mazzei aveva già deciso di rendere noto il destinatario, appunto l’amata madre scomparsa. La canzone, dunque, è da intendersi come una sorta di regalo di compleanno a mamma Alessia e lo stesso Valerio aveva già preannunciato come ogni parola sarebbe stata dedicata proprio a lei: “Dentro questo pezzo c’è la parte migliore di me. Tu. Spero che possa piacerti e rendere il giorno del tuo compleanno speciale. Sono passati mesi da quando ho iniziato a scriverlo, è stato difficile e ad ogni parola che mettevo nero su bianco rivivevo i nostri ricordi. Il 12 luglio a mezzanotte uscirà la nostra canzone, mamma”, scriveva emozionando i suoi follower. Allegato alle sue parole, un video con i momenti più belli che Valerio e la mamma hanno condiviso prima della sua prematura scomparsa. Un legame speciale del quale raramente ha parlato sul web. Ed anche per tale ragione in una recente intervista il giovane aveva spiegato che con la nuova canzone avrebbe fatto emergere un lato inedito di sè. Della mamma morta ne aveva parlato nel libro #Valespo spiegando: “Mia mamma, Alessia, invece non c’è più. È mancata quando avevo undici anni. È stata dura, ma insieme siamo riusciti ad andare avanti”.





