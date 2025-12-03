Valerio Pastore è il compagno della cantante Alessandra Amoroso: insieme hanno avuto la loro prima figlia di nome Penelope Maria

Una delle cantanti che di recente è tornata a far parlare con la sua musica è stata Alessandra Amoroso, che ha girato l’Italia con le sue canzoni e anche il suo pancione, dato che ha continuato a lavorare nonostante tutto e nonostante le critiche che le sono piovute da persone che non hanno di meglio da fare. Senza dubbio ha potuto contare sull’amore e la vicinanza del compagno Valerio Pastore.

Ma chi è il compagno della cantante? Quello che si sa è che è nato a Eboli (Campania) il 6 agosto del 1994. Il suo segno zodiacale è il Leone. Vive in provincia di Salerno e come mestiere fa il tecnico del suono. Proprio nell’ambiente musicale ha avuto modo di conoscere la sua attuale compagna nonché madre di sua figlia.

Valerio Pastore e Alessandra Amoroso: la loro storia d’amore

L’amore tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore procede a gonfie vele e non importa la differenza d’età dato che la cosa che conta è il sentimento. Tra l’altro da poco sono diventati genitori per la prima volta della figlia Penelope Maria, che non hanno alcuna intenzione di gettare in pasto ai social come invece fanno altre persone appartenenti al mondo dello spettacolo.

In un post su Instagram la cantante salentina in occasione della nascita della sua prima figlia ha raccontato che c’era una luna bellissima e che era lì per lei. Ha ringraziato i fan del loro affetto perché le hanno mandati tantissimi messaggi sinceri. Senza dubbio il frutto del loro amore sarà coccolato come non mai.

