Chi è Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso? Lei ha speso parole romantiche sulla sua storia d’amore

Pare che Alessandra Amoroso abbia partorito in gran segreto la sua Penelope per la gioia dei fan che non vedono l’ora di conoscerla e di vedere la felicità nel volto di lei e del compagno Valerio Pastore con il quale ha costruito una bella e solida famiglia che si spera possa essere tale negli anni a venire.

Ma chi è il suo compagno? Quel poco che si sa di lui è che di mestiere fa il tecnico del suono e che ha otto anni in meno della sua dolce metà. Dopo la storia con Stefano Settepani, Valerio ha stravolto la vita sentimentale della cantante salentina quando meno se lo aspettava, anche perché con il suo ex aveva parlato di fiori d’arancio.

L’amore tra Valerio Pastore e Alessandra Amoroso ha dato i suoi frutti perché pare sia nata la figlia Penelope, ma le parole che lei ha speso per il sentimento che prova per lui sono state davvero commoventi: “Chi ti ama ti lascia libera di essere ciò che sei”. Una dichiarazione d’intenti non indifferente e che bisognerebbe essere scolpita nella pietra al fine di non incappare in relazioni tossiche.

Quasi al termine della gravidanza la cantante salentina ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo compagno dopo un concerto tenuto a Lecce. Ovviamente lei ha accettato e chissà che il prossimo anno non convolino a nozze per la gioia loro, della famiglia e dei fan.