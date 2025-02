Alessandra Amoroso non ha avuto esperienze sempre felici dal punto di vista sentimentale. L’artista leccese si è trovata infatti a fare i conti con più di una delusione d’amore, come quella della rottura con il suo ex fidanzato, Stefano Pezzopani, con il quale la storia è finita ad un passo dall’altare. Di recente la cantante ha trovato un nuovo amore: lui si chiama Valerio Pastore, ha 28 anni ed è più piccolo dell’artista di nove anni. Di professione, anche Valerio lavora nel mondo della musica come tecnico del suono: il loro amore è nato dunque grazie alla musica, che ha dato lavoro a entrambi. Ma chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso? L’uomo è di nove anni più piccolo di lei: è nato a Eboli, in provincia di Salerno, ma vive a Olevano sul Tusciano. Il loro amore è piuttosto recente: non è da tanto che i due condividono la loro vita insieme.

Chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso: un amore che rende felice la cantante

L’amore tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore è nato di recente, nell’estate del 2023. I due si sono legati proprio un anno e mezzo fa, come testimoniano le tante foto insieme scattate dai paparazzi. I due sono stati prima avvistati in vacanza e poi anche in azioni quotidiane, come nel fare la spesa al supermercato. Questo ha fatto capire che tra loro ci fosse qualcosa in più, che andava oltre l’amicizia. La loro relazione è stata confermata anche dalla cantante salentina, che ha spiegato di aver ritrovato la felicità insieme a Valerio Pastore.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà” ha raccontato Alessandra Amoroso parlando del nuovo fidanzato, spiegando di essere stata sorpresa anche da lei stessa e dal suo modo di amare il nuovo compagno, che la rende libera e felice.