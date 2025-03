Alessandra Amoroso ha annunciato ufficialmente di essere incinta. Poco fa, la cantante salentina ha condiviso la dolce novità, rivelando di aspettare una bambina insieme al fidanzato Valerio Pastore. Ad accompagnare l’annuncio, una foto in cui Valerio bacia il suo pancino, svelando anche il nome scelto per la piccola: Penny, probabile diminutivo di Penelope. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando un’ondata di affetto per Alessandra. La cantante è stata sommersa da messaggi di auguri, soprattutto dai suoi fan che la seguono con passione da anni. Inoltre, dopo l’annuncio, in tanti hanno iniziato a chiedersi chi fosse il compagno dell’ex allieva di Amici.

Valerio Pastore è nato ad Eboli, in provincia di Salerno, nel 1994 ed ha otto anni in meno rispetto a lei. Anche lui, come la compagna, lavora nel mondo della musica. Valerio, infatti, è un tecnico del suono e vive a Olevano sul Tusciano. Proprio grazie alla sua professione che ha conosciuto Alessandra. La loro storia è nata nel 2021, poco dopo la fine della lunga relazione dell’artista pugliese con il produttore musicale Stefano Settepani, con il quale era arrivata ad un passo dall’altare. Una rottura difficile quella con Stefano seguita, però, dall’incontro con colui che considera il vero amore della sua vita.

Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore sono stati beccati per la prima volta insieme un paio di anni fa mentre erano intenti a fare la spesa. A seguito di queste paparazzate, la stessa cantante ha confermato la relazione, spiegando di essere molto innamorata e di aver finalmente incontrato la persona che aveva sempre desiderato di avere al suo fianco. Ad ogni modo, i due sono molto riservati e non sono soliti condividere contenuti sui social. L’Amoroso usa i suoi profili per cose inerenti principalmente al lavoro, tenendo privata la sua relazione.

Tuttavia, per un annuncio così importante, ha voluto fare un’eccezione e condividere una tenera foto insieme al compagno. Anche in quest’occasione, però, ha mantenuto una certa riservatezza, dato che entrambi sono oscurati ed è possibile vedere più che altro le loro sagome e il bellissimo pancino dell’ex allieva di Amici. Alessandra ha anche svelato la data di nascita della bambina, prevista per il prossimo settembre. Sotto al post, sono spuntati commenti di congratulazioni da diversi personaggi noti dello spettacolo, tra cui Laura Pausini, Giorgia, Emma Marrone ed Anna Tatangelo.