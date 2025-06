Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso: "

Valerio Pastore è l’uomo della vita di Alessandra Amoroso, la cantante salentina ha trovato da qualche tempo la felicità con il fidanzato. E dalla loro unione molto presto nascerà la primogenita della coppia, Penelope Maria, un momento sicuramente di svolta per i due, pronti a vivere questa fase della loro vita. In una vecchia intervista concessa nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin, riguardo all’amore con Valerio Pastore, Alessandra Amoroso ha raccontato:

“Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta, mi supporta. Oggi vivo questa condizione meravigliosa nel mio modo, nel modo giusto per me”. Parole speciali che testimoniano quanto sia forte il legame tra i due, che non a caso hanno deciso di mettere al mondo un figlio. E adesso la coppia si appresta a vivere il momento probabilmente più importante, con la gravidanza della cantante che molto presto arriverà al termine.

Valerio Pastore e l’amore per Alessandra Amoroso

Come se fosse un super eroe, Alessandra Amoroso ha descritto così il suo stato d’animo in questa fase di vita vicino al compagno Valerio Pastore. La loro relazione prosegue e tra i due sicuramente cambieranno degli equilibri vista la figlia in arrivo per la coppia.

Soffermandosi sul momento vissuto con Valerio Pastore, Alessandra Amoroso ha detto di essere arrivata al momento giusto alla fase della maternità e da qui in avanti per loro sarà tutto estremamente eccitante e curioso. Soffermandosi sulle capacità e le caratteristiche del fidanzato Valerio, l’artista salentina lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi ha rivelato. “Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa. Valerio mi ha insegnato l’amore” ha detto con fermezza la cantante riguardo alla relazione con il compagno di vita.

